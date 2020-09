Junts y ERC ultiman un pacto para gestionar el Govern tras la inhabilitación de Torra

Junts per Catalunya y ERC están cerrando un acuerdo definitivo sobre la gestión del Govern tras la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, por negarse a retirar la pancarta a favor de los presos independentistas en el Palau de la Generalitat. El pacto incluye desde lo más fundamental -no habrá elecciones inmediatas antes de la sentencia, en contra de lo que reclamaba ERC y toda la oposición- a los detalles más protocolarios, como que no se prevé discurso de Fin de Año del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que pasará a ser "presidente en sustitución".

Fuentes republicanas no dan por cerrado el acuerdo, aunque reconocieron lo avanzado de las negociaciones. La propia secretaria general adjunta, y número dos extramuros, Marta Vilalta, se manifestó, este lunes "optimista" tras garantizar que "se seguía trabajando en el texto". Según voces del partido, los últimos flecos tendrían relación con el papel del Parlament, toda vez que ya se ha definido el frágil equilibrio entre JxCat y ERC en el Govern en funciones.



Pleno extraordinario

De entrada, el Govern convocará un pleno extraordinario del Parlament para que se pronuncie contra la inhabilitación, de acuerdo con lo aprobado recientemente por el Parlament en una resolución del debate de política general, por la cual se proclama que solo la Cámara catalana puede nombrar o cesar a los presidentes de la Generalitat.

Torra no tiene intención, con todo, de intentar ejercer el cargo tras la inhabilitación, por respeto a la institución de la presidencia. Así, Aragonès ejercerá, como indica la ley de la Presidencia de la Generalitat y del Govern para estos casos, de "sustituto" del 'president', sin funciones como la de convocar elecciones, nombrar o cesar a miembros del Govern o plantear una cuestión de confianza.



Gobierno por decreto

Durante el periodo de Govern en funciones, la representación de Torra se la dividirán Aragonès, la 'consellera' de Presidència, Meritxell Budó, y los diferentes 'consellers', en función del contenido de cada acto institucional. No se prevé que haya preguntas al 'president' en las sesiones de control en el Parlament. Una idea clave del acuerdo de JxCat con ERC es que durante este período no habrá 'president', para subrayar la disconformidad con la sentencia.

La gestión del día a día del Govern, centrada en la gestión de la pandemia, se va a llevar a cabo mediante decretos, dado que no se podrán presentar leyes durante el período de Govern en funciones. También se podrían llevar a cabo cambios en los presupuestos, pero no presentar unas nuevas cuentas.