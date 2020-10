Este es el artículo en el que se apoya Madrid para impugnar las medidas sanitarias

La batalla política entre Madrid y el Gobierno central se acerca a la semana. Tras pactos, desacuerdos, idas y venidas, este miércoles, el Consejo Interterritorial aprobaba unas medidas por las que Isabel Díaz Ayuso tendrá que confinar la capital y otras nueve ciudades antes de 48 horas (entrarán en vigor este viernes por la noche), y que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este mismo jueves.

Pero la guerra continúa. La presidenta madrileña decía este jueves por la mañana en una entrevista que el gobierno regional estudiará acciones legales contra lo que consideran una imposición de Salvador Illa y el Ministerio de Sanidad. El miércoles, tras conocer las restricciones y la votación de las mismas, con los votos en contra de Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta además de la región dirigida por Ayuso, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero afirmaba que "el Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus" y añadía que el acuerdo "jurídicamente no es válido" por no haber sido aprobado en la reunión por unanimidad. Pero, ¿es cierto lo que esgrime el consejero y el Gobierno de la comunidad?

Según el artículo 14.1 del Consejo Interterritorial, "los acuerdos del Consejo en relación a las materias que expresamente se determinan en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y de calidad del Sistema Nacional de Salud se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso".

Esto quiere decir que las propuestas en tal Consejo se deben aprobar con la conformidad de todas las personas que pertenezcan al mismo. Así pues, Ayuso ha criticado este mismo jueves que el ministro de Sanidad estuviese de acuerdo con lo que proponía la Comunidad al principio de la semana pasada pero a finales, "mandado por Pedro Sánchez", decidiese "enloquecer con las prisas" de que había que cerrar y confinar Madrid.

"El Consejo Interterritorial no puede imponer nada y menos de esta manera por lo que están estudiando con el abogado de la Comunidad de qué manera hacen las cosas correctamente", concluía.