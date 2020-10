Cs renuncia a presentar un candidato instrumental tras el anuncio de elecciones

Después de amagar durante semanas con la posibilidad de presentar un candidato "instrumental" a la Presidència de la Generalitat para que la cuenta atrás hasta las elecciones se activase cuanto antes, Cs ha comunicado este sábado que lo descarta. El anuncio del presidente del Parlament, Roger Torrent, en el que situó las elecciones el 14 de febrero, ha aparcado la idea que debatían Cs, PSC y PPC.

Los partidos constitucionalistas mostraban reservas hacia Torrent alegando que Cataluña sería sometida a un "bloqueo" institucional tras la inhabilitación del expresident Quim Torra. Sin embargo, al ver que el jefe de la Cámara catalana no está por dilatar los plazos, el líder de la oposición Carlos Carrizosa ha sostenido que "no es el momento" de plantear una investidura fallida.

En declaraciones a la prensa en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Carrizosa ha criticado que no se haya pactado con todas las fuerzas políticas la fecha de los comicios, pero ha reconocido que no se llevará a cabo un "bloqueo" como su formación temía. Torrent ha telefoneado a Carrizosa esta mañana en el marco de la ronda de consultas para constatar si hay o no algún candidato a la Generalitat.

El jefe del Parlament, acogiéndose a un informe de los letrados del Parlament, lleva semanas insistiendo en que si no hay un postulante con apoyos suficientes no tiene por qué convocar un pleno de investidura. Esto, sumado a la falta de acuerdo entre Cs, PSC y PPC para consensuar un candidato y al anuncio de las elecciones, ha provocado la renuncia a esta opción.

Eso sí, Cs sigue reclamando que Torrent celebre un pleno, transcurridos los 10 días, para que comunique la falta de candidato y el inicio de los dos meses que, una vez hayan pasado, producirán la celebración automática de elecciones 54 días después. Según los letrados, Torrent puede hacer un "acto equivalente" a un pleno comunicando la falta de candidato en el Boletín Oficial del Parlament, y el gabinete del presidente apuesta por esta vía.

"Que presentemos candidatura, a efectos instrumentales no tendría otro efecto que el mismo que estamos dispuestos a dar con un pleno convocado consensuado por Torrent", ha aseverado.