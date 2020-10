Ayuso: "Madrid no debe estar en alarma. Si no es libre no será Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la incidencia acumulada de casos de COVID-19 en la región madrileña está por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes, por lo que Madrid, a su juicio, no debería estar en estado de alarma: "Si no es libre no será Madrid".



Así lo escrito Ayuso este sábado en su cuenta de Twitter, en el que se ha pronunciado por primera vez desde que el viernes se declarara el estado de alarma, que supone confinamientos perimetrales en Madrid capital y otros ocho municipios de la región con más de 100.000 habitantes.





Desde hace dos semanas bajan camas, UCIs, ingresos, Primaria y Urgencias.



Nuestras medidas, moderadas y técnicas, funcionaban.



Hoy @ComunidadMadrid ya tiene una IA por debajo de 500 (el indicador del Gobierno).



Madrid no debe estar en alarma. Si no es libre no será Madrid. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 10, 2020

"Judicialmente insostenible"

La "alternativa" con la que Sánchez nos amenazó ayer también era judicialmente insostenible.



Madrid hizo lo correcto. Actuamos conforme a derecho. Defendimos a nuestros técnicos sanitarios y teníamos razón.https://t.co/13FQDKNnCG — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 10, 2020

, (Atención) Primaria y Urgencias", añade la presidenta regional sobre la respuesta asistencial de la sanidad madrileña.Ayuso sostiene además que las medidas de su Gobierno para luchar contra el avance del coronavirus son. "Hoy la Comunidad de Madrid ya tiene un índice acumulado por debajo de 500" casos por 100.000 habitantes, subraya. "Madrid no debe estar en alarma.", remata la presidenta en el tuit.Que el municipio presente una incidencia acumulada por fecha de diagnóstico en los últimos catorce días de 500 casos o más por 100.000 habitantes; que tenga un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas de infección activa por covid-19 realizadas en las dos semanas previas superior al 10 %, y que la comunidad autónoma a la que pertenezca presente una ocupación de camas por pacientes covid en UCI superior al 35 % de la dotación habitual son losen ellos.Además, Ayuso considera que la "alternativa" que ofreció el Gobierno de Sánchez al Ejecutivo madrileño para el confinamiento perimetral de municipios de esa región sin estado de alarma era"La 'alternativa' con la que Sánchez nos amenazó ayer (por el viernes) también era judicialmente insostenible", ha escrito Ayuso en su cuenta de Twitter. La presidenta madrileña hace referencia en el tuit a un auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón dictado este sábado.La nueva resolución judicial echa unque pretendía el Gobierno central que se llevaran a cabo en Madrid y que no fueron ratificados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por lo que ha decretado el estado de alarma para poder aplicarlos. "Madrid hizo lo correcto.. Defendimos a nuestros técnicos sanitarios y teníamos razón", añade el tuit.