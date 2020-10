ENCUESTA | ¿Deberían aplicar las mismas medidas que Cataluña otras comunidades y cerrar bares y restaurantes?

Quince días con bares y restaurantes cerrados. Esta es una de las medidas que ha anunciado hoy el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonés y que, en principio, entrarán en vigor este viernes. El aumento de casos de un 60% de una semana a otra -se ha pasado de 7.000 a 12.000- o la preocupación por el aumento de casos en residencias de la tercera edad han sido algunos de los motivos que han conducido al Govern a tomar medidas drásticas. "O nos anticipamos a esta segunda ola del covid-19 o habrá que volver al confinamiento total de la población", ha subrayado Aragonés.

Pero el sector hostelero no es el único afectado. El comercio sufrirá una disminución del aforo hasta el 30% y, en el sector cultural, cines y teatros solo podrán acoger a la mitad del público previsto. Lo mismo que los servicios religiosos. La competición deportiva no profesional también queda en stand by este periodo de dos semanas, no así los entrenos. Las nuevas restricciones que ha aprobado el Govern incluyen, también, la suspensión de ferias, congresos y convenciones, cerrar parques y jardines a las 20.00 horas.

En este periódico nos gustaría conocer tu opinión sobre si estas medidas adoptadas en Cataluña deberían replicarse en otras comunidades con una alta transmisión del coronavirus.

</p><p><noiframe></p><ul id="questions"><li>ENCUESTA | ¿Deberían aplicar las mismas medidas que en Cataluña otras comunidades con un alto número de contagios?</li></ul><p></noiframe></br/></br/>