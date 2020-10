El Gobierno recorta el 7,8% la oferta de empleo público de este año, hasta las 18.266 plazas

El Gobierno ha planteado su oferta de empleo público (OEP) para la Administración General del Estado de este 2020 en un total de 18.266 plazas, un recorte del 7,8% respecto a la del ejercicio anterior. Así lo han confirmado fuentes sindicales. De estas, un total de 9.270 serían de nuevo ingreso y las 8.996 restantes para la promoción interna; cifras que han rechazado de manera unánime los sindicatos al considerarlas "insuficientes".

La reunión de este lunes entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y las centrales con representación mayoriatria entre los empleados públicos ha finalizado sin acuerdo y, salvo giro inesperado, la ministra Carolina Darias llevará esta nueva OEP al Consejo de Ministros del próximo 27 de octubre.

La oferta de empleo público de este 2020 será inferior a la del 2019 (19.688 plazas), pero superior a la del 2018. Las limitaciones presupuestarias del Ejecutivo, operando todavía con las cuentas del 2018, dificultan convocatorias más ambiciosas. La de este ejercicio permitirá una ganancia neta de algo más de 1.000 empleados públicos, teniendo en cuenta que las plazas de nuevo ingreso serán 9.270 y la pérdida de efectivos de este año está prevista en 8.054. No obstante, los sindicatos reclaman un mayor esfuerzo a la Administración y le reprochan que no haya querido cerrar un pacto de legislatura. "No podemos ir parcheando año a año", ha afirmado el responsable de UGT, Carlos Álvarez.

La Administración General del Estado (AGE), como otras esferas públicas, viene de una década de recortes y desinversiones. Desde el 2010 la AGE ha perdido 43.777 efectivos, que se traducen en menos personal para servicios como el SEPE o la Tesorería General de la Seguridad Social. Pilares clave para implementar las prestaciones y ayudas como los ERTE o el nuevo Ingreso Mínimo Vital y que durante esta pandemia han notado la falta de efectivos. En este sentido, desde CCOO han revindicado una "OEP extraordinaria" que reconocza el "déficit de personal" en estos determinados ámbitos con especial protagonismo para la ciudadanía en los últimos meses.