Dos autonomías piden a Sanidad implantar ya el toque de queda en sus territorios

El Ministerio de Sanidad y las comunidades abordarán esta tarde en el Consejo Interterritorial la actualización del plan de alertas de riesgo frente al coronavirus para tratar de frenar esta segunda ola. Sobre la mesa estará la posibilidad de aplicar un toque de queda, que pedirán, como mínimo, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Ambas solicitarán que se imponga en su territorio, independientemente de que se extienda o no a toda España.

La reunión se prevé agitada porque la variedad de posiciones va a ser muy amplia y no se limitará al alineamiento de los partidos que presiden cada autonomía. Castilla-La Mancha, por ejemplo, pedirá que el toque de queda se aplique en toda España pero si la propuesta se rechaza no la implantará en su región. "No creemos que sea útil un tpque de queda si nuestros habitantes se pueden ir de marcha Madrid", indicaron fuentes de la presidencia de esta autonomía, que se mostraron abiertas, eso sí, a contemplar algunas excepciones, como las de los territorios insulares.

Andalucía también formulará sumará a la petición pero circunscribiendo el ámbito de apliación a Granada y su área metropolitana. Cataluña, Euskadi, Galicia y La Rioja se han mostrado abiertas a considerar la medida si ayuda a controlar la expansión del virus pero aún no han decidido si lo pedirán para su comunidad.

El criterio adelantado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, es que si una comunidad pide el toque de queda, se tramitará, pero a través de la declaración del estado de alarma, aunque ni todos los juristas ni todas autonomías comparten este diagnóstico. Andalucía, por ejemplo, ha elevado una consulta a su Tribunal Superior por si puede implantarlo en Granada sin necesidad de recurrir a ese intrumento jurídico excepcional que el PP anatamizó durante la primera ola de la pandemia.

El estado de alarma es uno de los escenarios que ya contemplaba el plan de respuesta temprana frente al coronavirus consensuado entre el Gobierno y las comunidades el pasado mes de julio para atajar los brotes que progresivamente se iban desatando por todo el país. Se trataba del último de tres, diseñado para cuando ni las medidas autonómicas ni las actuaciones coordinadas del Ministerio tuvieran sus efectos para contener la propagación del virus.o varios representantes autonómicos.



El plan de respuesta de Sanidad

La actualización del plan lleva días sometiéndose a revisión y su versión final podría quedar definitivamente aprobada esta tarde en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud si pasa antes el filtro de la Comisión Pública de Salud, convocada a las 12:00 horas, han informado a Efe fuentes de este departamento.

En un borrador inicial de la actualización del plan conocido la semana pasada, el Ministerio proponía un sistema de indicadores y alertas para regular unas respuestas mínimas comunes de restricciones en todo el territorio ante la expansión de la covid. La idea era establecer un cuatro niveles de alerta para determinar "unas actuaciones mínimas, proporcionales" al nivel de riesgo de transmisión del coronavirus y que garanticen una coordinación suficiente entre las comunidades autónomas.

No obstante, como ya advirtió el lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, era un borrador sobre el que se iba a trabajar hasta el último minuto, por lo que iba a sufrir muchas modificaciones. De hecho, a día de hoy se está trabajando en él para añadir las distintas aportaciones que han hecho las autonomías al esqueleto preparado por Sanidad; el documento final que les presente hoy contará con alrededor de unos 8 indicadores principales y otros 15 complementarios para actuar en función del riesgo.



La postura de las comunidades

El toque de queda podría ser una de esas medidas que se debatirán, según han adelantado varios representantes autonómicos. La precursora en plantear esta figura, decretada en la actualidad por ejemplo en ciudades como París y ocho áreas metropolitanas, fue la Comunidad de Madrid; su propuesta es que pueda prolongarse desde la medianoche y las seis de la mañana para perjudicar lo menos posible a bares y restaurantes y evitar botellones y fiestas en viviendas. De hecho, la Consejería de Sanidad madrileña presentará el viernes una orden, que entrará en vigor el sábado, con posibles cierres de actividad por horas para reducir los contagios de coronavirus, especialmente entre los jóvenes. Así lo ha indicado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que ha eludido utilizar la expresión "toque de queda".

Las autonomías están abiertas a plantearse la medida. Entre las más convencidas están Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado por que se haga un "planteamiento ahormado a nivel nacional" en restricciones como el toque de queda. "Se puede llamar toque de queda o que no quedemos", ha especificado.

La Comunidad Valenciana ya avanzó el miércoles que estudia la posibilidad de pedir al Gobierno el toque de queda en su ámbito territorial pese a tratarse de una de las regiones con mejores indicadores; y Asturias también ha mostrado su disposición a estudiar la posible aplicación de esta medida con carácter nocturno si el Ejecutivo considera puede ser eficaz. Catalunya también tiene el toque de queda sobre la mesa dada la mala evolución de los datos del virus en la comunidad.