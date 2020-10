Ayuso quiere sus áreas sanitarias, Aguado el estado de alarma

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha mostrado partidario de decretar el estado de alarma también en la región madrileña porque, según ha dicho, es la herramienta jurídica que se necesita para tomar medidas.



Así se ha expresado el también dirigente de Ciudadanos en una entrevista en La Sexta Noche, recogida por Europa Press, en la que ha instado al Gobierno a "tomar el control" y, para ello, cree que el estado de alarma es la mejor herramienta para "no estar a espensas" de lo que digan los Tribunales superiores de Justicia.



En este sentido, Aguado ha asegurado que, en el caso de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decida finalmente no decretar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, él lo llevaría al próximo Consejo de Gobierno de la región y trataría de recabar el máximo de apoyos. "Es mi obligación", ha subrayado.



El vicepresidente madrileño ha pedido dejar de "demonizar" el estado de alarma porque cree que es el "paraguas jurídico" con el que poder tomar medidas más restrictivas a la hora de controlar la pandemia: "Las Comunidades Autónomas hemos llegado hasta el filo de nuestro marco jurídico, ya no podemos llegar más allá y para eso hacen falta mecanismos excepcionales y un Gobierno que asuma el mando".





En caso de decretar el estado de alarma, rogamos que el Gobierno incluya nuestras zonas básicas y los horarios de Madrid, que los tenemos bien estudiados.



Con todo, de la que ha dicho que es "perfecta", si bien ha reconocido que en los últimos días ha habido algunos y ha exigido que no se vuelvan a repetir. En concreto, el dirigente de Ciudadanos ha hecho referencia a las nuevas medidas que están en vigor en Madrid desde que ha decaido el estado de alarma y ha reconocido que se enteraron por la prensa de estos anuncios. "Fue un fallo de comunicación", ha aseverado. Eso sí, aunque ha admitido algunas diferencias por ser dos partidos distintos, ha puesto en valor la coalición entre ambas formaciones en este Gobierno y ha asegurado que el Ejecutivo madrileño no corre peligro. Es más, ha criticado a quiénes plantean una moción de censura en mitad de una pandemia "ya sea Vox o el PSOE en Madrid". Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este sábado al Gobierno y los horarios decretados por su Ejecutivo regional, si se decreta el estado de alarma. Así lo ha señalado la presidenta regional en Twitter, en un mensaje en el que que entrarían en vigor este sábado e implicarían restricciones sociales desde la medianoche hasta las 6:00 horas y las limitaciones de movilidad, el próximo lunes. "Rogamos que el Gobierno incluya nuestras zonas básicas y los horarios de Madrid, que los tenemos bien estudiados", ha señalado Ayuso. Además, ha asegurado que se trata de una estrategia sanitaria que "nos está dando resultado y ayuda a la economía". La Comunidad de Madrid ha publicado este sábado la norma en su Boletín Oficial de que a partir del lunes, 26 de octubre, y durante 14 días entrarán en vigor en 32 zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid limitaciones de movilidad y restricciones más estrictas de las que se aplicarán en el resto de la región, una estrategia que el Gobierno regional lleva tiempo aplicando en determinadas áreas. En concreto, los municipios donde está ubicadas estas zonas básicas son: El País Vasco, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra y Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares y la ciudad de Melilla han solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez que se declare el estado de alarma ante la segunda ola de la pandemia.