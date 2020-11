El administrador electoral de IU dice que no supervisó el contrato con Neurona

Carlos García Ramos, administrador mancomunado de la coalición Unidas Podemos en la elecciones de abril de 2019, ha afirmado que él no supervisó el contrato entre Podemos y Neurona que investiga un juzgado madrileño, ya que confiaba en su homólogo designado por la formación morada y cada uno autorizaba unos contratos.

Carlos García Ramos ha declarado este viernes como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, que investiga posibles irregularidades en los pagos efectuados por Podemos a la empresa Neurona. El próximo viernes declarará como imputado Daniel de Frutos, responsable de finanzas de Podemos y segundo administrador mancomunado para aquellas elecciones.

También ha declarado como investigado este viernes Elías Castejón Hernández, administrador de Neurona Comunidad S.L., mientras que el arquitecto Manuel Campos García lo ha hecho como testigo.

No han declarado finalmente, como estaba inicialmente previsto, ni Eduardo López Hernández, quien aparece en el contrato de Neurona Comunidad S.L. como persona de contacto del prestador de servicios, ni Pablo Manuel Fernández Alarcón, antiguo gerente de Neurona. El primero, citado como investigado, ha alegado un problema para acudir al juzgado y el segundo, testigo, había sido citado incorrectamente.

Carlos García Ramos ha explicado que no revisó el contrato con Neurona hasta octubre o noviembre de 2019, cuando ambos administradores unieron la información para pasarla al Tribunal de Cuentas, porque se fiaba de su homólogo y cada uno firmaba unos contratos, ya que lo contrario no sería operativo, han detallado fuentes jurídica al término de las declaraciones de este viernes.

El letrado de Podemos, Gorka Vellé, ha explicado a la prensa que Carlos García Ramos y Daniel de Frutos eran administradores mancomunados y "no se validaban los contratos uno a otro; no se trataba de que los contratos tenían que pasar por uno de los dos integrantes de la coalición: cada uno tenía sus proveedores".

"En lo que sí había una mancomunidad era en relación al exceso de gasto: había un tope de gasto en la campaña y por tanto solo a efectos de control del gasto, y no de control de la realidad de los contratos, había esa disposición y esa colaboración mutua", ha detallado.

En cuanto a la declaración del administrador de Neurona, Elías Castejón, el letrado de Podemos ha subrayado que "ha aportado documentos de que efectivamente los servicios se estaban prestando por la entidad Neurona" conforme a lo reglamentario.

Para Vellé la declaración de este viernes ha sido "muy satisfactoria" porque "tras unos meses de rumores y acusaciones infundadas, hoy se empieza a tomar constatacion de que no hay ningún fundamento para ninguna de ellas".

El letrado ha incidido en que, según lo declarado hoy y en contra de lo que aseguró la exabogada de Podemos Mónica Carmona en su declaración como testigo el pasado día 28, "nadie de IU, absolutamente nadie, no solo no es que no le haya aportado ningún documento de ninguna irregularidad, es que no conocían a la señora Mónica Carmona".

En este punto ha subrayado que Carmona era la responsable del cumplimiento normativo del partido y, a preguntas de las defensas, contestó que no había detectado indicios de financiación irregular, mientra Podemos ha aportado el juzgado 1.400 documentos que demuestran Neurona hizo los trabajos para el partido que se pagaron.

Por su parte la letrada Marta Castro, que representa a Vox como acusación popular en el proceso, ha explicado que la vista de hoy se ha limitado a declaraciones y "ha habido muchísimos datos que se tendrán que analizar pormenorizadamente", de modo que prevé que el magistrado tendrá que solicitar más diligencias.

Sobre la declaración de Carlos García Ramos ha precisado que "es una pieza de un puzzle y tendremos que seguir investigando".

En la vista de hoy el arquitecto Manuel Campos García ha precisado que en las obra de la sede de Podemos el presupuesto inicial o básico se superó, como suele ocurrir, pero el dinero se destinó a pagar la obra, y ha mostrado un informe con detalles de las cuentas, han informado fuentes jurídicas.