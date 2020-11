Ábalos: "No hay ningún pacto de Gobierno con Bildu"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que no hay acuerdo con Bildu tras la disposición de la formación nacionalista a apoyar los Presupuestos Generales del Estado y ha subrayado que el Gobierno "no puede renunciar al voto de nadie. No hay mecanismos para hacerlo".

"No hay ningún acuerdo de Gobierno, ni ninguna voluntad de hacer sociedad (con Bildu) para el Gobierno", ha asegurado el dirigente socialista en rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal, que, según ha dicho, se ha posicionado "en su totalidad" al lado de Pedro Sánchez y del grupo parlamentario.

Ábalos, que ha salido así al paso de las recientes críticas de algunos barones socialistas al supuesto pacto con Bildu, ha admitido que en el seno de la Ejecutiva el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha explicado su posicionamiento pero dejando claro que "apoya" al Gobierno y su "prioridad" de sacar adelante los presupuestos.

El dirigente socialista ha admitido que ha hablado con todos los "compañeros" de la Ejecutiva que estos días han sido críticos con el apoyo de Bildu: "He hablado con todos ellos y me han manifestado que entienden la voluntad del Gobierno y no tienen intención de ser utilizados por quien no quiere a este Gobierno, ni al PSOE".

En la rueda de prensa, Ábalos ha explicado que lo que ha habido por parte de Bildu es la "actitud de un grupo político que no se ha sumado a una enmienda a la totalidad" que en su opinión, no tenía más fin que "obstruir" la posibilidad de que España tenga presupuestos.

En varias ocasiones, el dirigente socialista ha incidido en que no hay acuerdo con los de Arnaldo Otegi "más que estar en el debate de las enmiendas" y ha recordado que el Gobierno desconoce qué van a hacer los grupos que votaron en contra de las enmiendas a la totalidad.

"No hay ninguna garantía de que vayan a apoyar los presupuestos", ha subrayado.

Y sobre las declaraciones del exvicepresidente Alfonso Guerra que ha tachado el supuesto pacto de "absolutamente despreciable", Ábalos ha dicho que el PSOE respeta estas opiniones pero ha recordado al exdirigente socialista que las "realidades y las responsabilidades son distintas", y la responsabilidad hoy del Gobierno es sacar al país de la crisis y aprobar los presupuestos.

Ábalos también ha llamado a Ciudadanos a seguir colaborando en el "debate de los contenidos" de las cuentas públicas.