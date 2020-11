García Egea: "En 50 años pedirán que el Zendal se llame Díaz Ayuso por la buena gestión del PP"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha reclamado este martes que las comunidades autónomas y los municipios participen en la gestión de los fondos europeos para la recuperación y control de la Comisión Europea para que estos recursos no paguen "favores" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El dirigente del PP ha defendido en una entrevista con Cuatro que el jefe del Ejecutivo "está cómodo" con Podemos, Bildu y ERC, pues "su único objetivo es mantenerse en el poder y gestionar de forma discrecional estos 140.000 millones".

Los fondos de la Unión Europea para la reactivación tras la pandemia del coronavirus deben destinarse en opinión de los populares a los autónomos y parados o al sector productivo, por lo que estarán "muy vigilantes" y pedirán que la Comisión Europea esté "muy por encima" del control de los fondos.

Por decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la comisión que revisará las subvenciones europeas estará finalmente integrada por todo el Consejo de Ministros y no por el equipo diseñado en un inicio de once ministros en el que no estaba incluido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

El secretario general de los 'populares' también ha censurado el plan de vacunación anunciado este martes por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

"Han presentado un plan de vacunación sin vacuna", ha reprochado, reclamando que en "vez de anunciar cosas obvias", deben "facilitar las cosas" a los autónomos o a la hostelería y ha censurado el veto a debatir las enmiendas presentadas por su partido para proteger a estos colectivos.

A la "dejación de funciones" que le reprocha a Sánchez, García Egea ha opuesto la gestión de los gobiernos autonómicos del PP y el hospital de pandemias de Madrid, el Isabel Zendal, donde ha presagiado que "dentro de 50 años gracias a la gestión que han hecho los Gobiernos del PP" los ciudadanos "pedirán que se cambie el nombre" por el de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.