Puigdemont será el cabeza de lista de JxCat para el 14F

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha propuesto este miércoles ser el cabeza de lista de JxCat por Barcelona en las elecciones catalanas del 14 de febrero, en las que Laura Borràs será la candidata del partido a la Presidencia de la Generalitat.



En un vídeo difundido en las redes sociales, ha asegurado que pedirá a la Ejecutiva de JxCat encabezar la candidatura y que deberá ser validado por la militancia: "Ya dije que no sería candidato a la investidura de la Presidencia de la Generalitat pero que formaría parte del proyecto que encabeza Laura Borràs de forma clara".



"Por todo lo que hay en juego, por todo lo que tenemos que hacer posible, por todo lo que no hemos renunciado ni renunciaremos, para conseguir que en la larga lista de presidentes de la Generalitat haya finalmente una mujer, el de Laura Borràs, propondré a la Ejecutiva de JxCat encabezar la lista por Barcelona", ha afirmado.





Tal com vaig anunciar, seré a les properes eleccions del #14F, i ho faré encapçalant la llista per Barcelona de @JuntsXCat per fer pinya i aconseguir que @LauraBorras esdevingui la primera presidenta de la Generalitat de Catalunya https://t.co/xmmd5WnwVB #JuntsxCat pic.twitter.com/Tay4yM3PKL