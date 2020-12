Podemos: "Hay una pregunta que el Rey sigue sin responder: ¿Es la monarquía una herramienta idónea para delinquir?"

El portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, ha cargado duramente contra el discurso navideño del Rey Felipe VI, al que ha reprochado que "siga sin responder" si la monarquía es "una herramienta idónea para delinquir" en relación con las informaciones sobre las presuntas actividades delictivas de su padre, el Rey emérito Juan Carlos I.



"Hay una pregunta que sigue sin responderse, ¿es la institución monárquica una herramienta idónea para delinquir?", ha interpelado directamente el portavoz de los 'morados' al actual jefe del Estado sobre la ausencia de una referencia explícita al antiguo monarca.



Así ha valorado Mayoral las palabras del jefe del Estado en una rueda de prensa desde la sede de Podemos, en la que ha calificado el discurso de Felipe VI como "propaganda" al considerar que eludió "hechos fundamentales".



El dirigente 'morado' ha ido desgranando el discurso navideño y ha hecho especial hincapié cuando Felipe VI hizo referencia a que la "Constitución es el fundamento de la democracia". "A nosotros nos parece que es al revés, la democracia es el fundamento de la Constitución, porque sino no estaríamos hablando de una Constitución, sino de una Carta otorgada", ha apuntado.



Críticas de Echenique

Podría haber explicado por qué ocultó (durante 2 elecciones generales) que (al menos) desde marzo de 2019 conocía los negocios turbios de su padre y por qué sólo lo reconoció el 15/03/2020, con España en shock por el confinamiento y tras publicarlo el Telegraph #DiscursoDelRey ? — Pablo Echenique (@PabloEchenique) December 24, 2020

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados Pablo Echenique , ha criticado este viernes al rey Felipe VI poren su discurso de Navidadni su evasión fiscal.El dirigente de Podemos ha censurado el discurso navideño del monarca, que no hizo alusión explícita al rey emérito, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.Según Echenique, Felipe VI "podría haber explicado por qué ocultó (durante 2 elecciones generales ) que (al menos)y por qué sólo lo reconoció el 15/03/2020, con España en 'shock' por el confinamiento y tras publicarlo el 'Telegraph'".Alude el parlamentario "morado" a lay la retirada de la asignación del Estado a don Juan Carlos, que se anunció el pasado 15 de marzo tras conocer el rey que era beneficiario de las fundaciones con las que el emérito supuestamente manejó dinero en el extranjero a espaldas de Hacienda.Echenique defiende además que Felipe VI "podría haber condenado explícitamente las actividades corruptas de Juan Carlos I y su evasión fiscal". "Pero no. Nada de nada", denuncia el portavoz, afeando quey que sobre "el elefante en la habitación" se limitase a citarse a sí mismo en 2014, en su proclamación ante las Cortes Generales, "como si no hubiera novedades".La única alusión de Felipe VI a la situación de su padre fue la afirmación de que "los principios morales y éticos" que los ciudadanos reclaman "obligan a todos sin excepciones" y están "por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares".