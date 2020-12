El PP culpa al Gobierno de la llegada de la cepa británica

El Partido Popular ha responsabilizado al Gobierno de los cuatro casos confirmados este sábado en la Comunidad de Madrid de la nueva variante británica de la covid-19, por su tardanza en tomar medidas: "Siempre los últimos en tomar medidas de la UE".



"Primero fue autorizar manifestaciones como el 8M con pruebas evidentes. No frenaron a tiempo los vuelos del Reino Unido tras descubrirse la nueva cepa. La gente llegando en avión y nuestros camioneros atrapados", ha protestado Teodoro García Egea desde las filas del PP.



En un mensaje en su perfil oficial de Twitter, el secretario general de los populares ha mostrado su incredulidad por estos positivos: "¿23 ministros y ninguno lo ve? Siempre los últimos en tomar medidas en la UE".





Primero fue autorizar manifestaciones como el 8M con pruebas evidentes



No frenaron a tiempo los vuelos de RU tras descrubrirse la nueva cepa. La gente llegando en avión y nuestros camioneros atrapados



¿23 ministros y ninguno lo ve? Siempre los últimos en tomar medidas en la UE https://t.co/bzzLdZPBlD — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) December 26, 2020

Ayuso critica la "irresponsabilidad"

Con estos casos, España se une a otros países europeos en los que se han detectados casos de esta nueva cepa, como Francia, Países Bajos o Dinamarca.La nueva cepa descubierta en el Reino Unido este mes provocó un cierre de fronteras de la mayoría de los países europeos con Gran Bretaña para evitar su expansión.Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Pedro Sánchez , que no ha hecho del aeropuerto de Barajas "un lugar seguro", lo que ha permitido que entre la nueva variante británica de la covid-19 Díaz Ayuso, que ha hecho una visita a Toledo acompañada del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado quePero "ahora hemos vuelto a conocer que apenas se realizan PCR y que están entrando, como coladero, casos contagiosos, como por ejemplo el caso británico que estamos conociendo", ha comentado.Asimismo,, habiéndose hecho un test de antígenos en su farmacia más cercana, y es algo que todavía no nos han dejado, después de más de un mes solicitándolo, cuando es una solución que tienen muchísimos otros países".Por ello, Díaz Ayuso , en los que no tenemos información de nada y donde, además, el número de las vacunas vuelve otra vez a la baja".En este sentido, ha comentado que "", por lo que se iban a destinar a las residencias de ancianos, "y ahora van a ser mil y pico, en contadas ocasiones, y por lo tanto así es muy complicado proteger a nuestros ciudadanos", ha aseverado la presidenta de la Comunidad de Madrid.Ha insistido eny ha demandado "que de una vez permitan a los ciudadanos protegerse a través del aeropuerto y a través de las farmacias, para poder salir adelante a través de la vacuna, que visto lo visto, va a tardar bastante tiempo todavía".