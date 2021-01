Bélgica rechaza de nuevo la entrega del exconseller Lluis Puig

El Tribunal de Apelación de Bruselas avaló este miércoles el rechazo a la entrega a España del exconsejero catalán Lluís Puig, decisión que aún puede ser recurrida ante el Tribunal de Casación.



"Segundo tribunal de la tercera euroorden: No hay extradición", dijo Puig a través de su cuenta en Twitter. A lo que su abogado, Gonzalo Boye, añadió, también en Twitter: "Nuevamente se ha conseguido".



La corte desestimó el recurso planteado por la Fiscalía de Bruselas contra la decisión de la Cámara del Consejo, juzgado de primera instancia, que examinó en agosto la euroorden emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre Puig por malversación en el caso del 1-O.





2n tribunal de la 3a euroordre: NO HI HA EXTRADICIÓ!



Justícia europea, @un, @amnesty, Nobels de la Pau, 500 parlamentaris de 30 països diferents,...

Què cal més, Espanya?



Prou persecusió ideològica i prou repressió. La lluita per la llibertat continua arreu ??