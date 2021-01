Illa será ministro hasta la campaña catalana aunque se aplacen los comicios

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado este martes que, en caso de que se aplacen las elecciones catalanas previstas el 14 de febrero debido a la pandemia, se mantendrá en el cargo hasta que empiece la campaña, tras asegurar que está "centrado al 101 por ciento" en la lucha contra el virus.

Illa no se ha pronunciado sobre si sería conveniente o no posponer los comicios, al asegurar que es un asunto que debe acordarse por consenso entre el Govern y los partidos.

"Soy ministro a jornada completa y estoy al 101 por ciento centrado en la lucha contra el virus. Es lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo mientras desempeñe las funciones de ministro de Sanidad. Las dejaré de desempeñar cuando empiece la campaña en Cataluña", ha comentado Illa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Preguntado por si su continuidad en el Gobierno le beneficiaría respecto a otros candidatos por tener una mayor visibilidad, Illa ha insistido en que sólo está preocupado en hacer su tarea y combatir el virus: "No sé si esto genera o no genera algún tipo de ventaja. Me da igual".

"Estoy centrado en hacer mi trabajo en unas semanas que cómodas no son", ha añadido el candidato del PSC.

A su juicio, las próximas semanas van a ser "complicadas y difíciles", por lo que ha insistido en que su prioridad es centrarse en conseguir "la velocidad de crucero del plan de vacunación" para que haya más personas inmunizadas que contagiadas.



Evita posicionarse

Sobre si sería oportuno un aplazamiento de la cita electoral, Illa se ha limitado a decir que "hay un espacio de decisión" entre el Gobierno y los partidos catalanes y que lo deseable es que fuera adoptada de forma consensuada.

"No voy a introducir ningún matiz. Es a ellos a los que les corresponde tomar la decisión", ha añadido el ministro ante el debate generado en torno a la fecha.

La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha señalado este martes que es al Govern al que le corresponderá tomar la "decisión final" de postergar o no la convocatoria de las urnas, aunque con el ánimo de sellar un pacto con las formaciones políticas.