La nieve es plástico y otros bulos sobre la borrasca Filomena

El paso de la borrasca Filomena no se ha librado de la moda de los bulos que ponen en cuestión la realidad con teorías rocambolescas que no han pasado inadvertidas en las redes sociales.



Una de las 'fake news' que más ha llamado la atención ha sido la que defendía que la nieve caída las jornadas pasadas en diferentes puntos de España no era tal, sino que se trataba de plástico. Para argumentarlo, una mujer grabó un vídeo en el que recogía parte de la nieve caída en el balcón de su vivienda y trataba de derretirla con un mechero. Al hacerlo, comprobaba que la nieve se ennegrecía, lo que para ella probaría que se trataba de "plástico". "Nos están engañando con todo", sentenciaba.





Pensabais que no iban a salir los negacionistas de la nieve? Pues también . pic.twitter.com/KtXdrmvpM5 — Estibador (@mundoestiba) January 9, 2021

Bien. Al usar un mechero estamos quemando un combustible (butano o gasolina), que contiene una interesante cantidad de impurezas que, al quemarse, forman hollín. — Vary el del sombrero ?????? ????????? ??????????? (@VaryIngweion) January 9, 2021

Este fenómeno, sin embargo, tiene una explicación científica, que por supuesto no pone en duda que la nieve sea eso: nieve.El biólogoha aclarado cualquier posible duda en Twitter, apuntando a las impurezas del propio combustible de los mecheros y al proceso de "sublimación" de la nieve en un interesante hilo en la plataforma.Pero no fue esta la única noticia falsa nacida del temporal. Otro bulo, recientemente inaugurado. Las imágenes eran reales, aunque no se trataba de este centro, sino de un percance ocurrido en el Hospital Universitario de Burgos el pasado 7 de enero, según ha aclarado el portal Maldita.es.Y en otra 'fake news', al parecer esta vez con la idea de generar alarma, se alertaba de. Pero, según pudo demostrarse después, el vídeo que se utilizó para difundir este mensaje correspondía a un paraje de los Abruzos, en Italia