López Madrid mantuvo unas 140 comunicaciones y 7 u 8 encuentros con Villarejo

Javier López Madrid, investigado por la Audiencia Nacional por supuestamente contratar a Jose Villarejo para hostigar a la doctora Elisa Pinto, mantuvo en un año unas 140 comunicaciones telefónicas y 7 u 8 encuentros con él, uno en casa del excomisario, como éste dijo a la periodista Ana Rosa Quintana.

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la letrada de Pinto insiste al instructor del caso Villarejo para que acuerde una serie de diligencias, que ya reclamaron sin éxito, para acreditar la estrecha relación entre Villarejo y López Madrid, quien declara este lunes por estos hechos, imputado por un supuesto delito de cohecho.

Para ello, aprovecha un reciente oficio de Unidad de Asuntos Internos de la Policía de noviembre sobre unas grabaciones que ha sido remitido al juez, en el marco de la pieza donde se investiga si López Madrid contrató a Villarejo cuando estaba en activo para hostigar a la doctora, que ya tiene otro procedimiento contra ellos.

El audio se refiere a una conversación entre Villarejo y el letrado Juan Luis Rodríguez Peña del 26 de marzo de 2014, cuando el abogado todavía no era abogado de Elisa Pinto, en la que el excomisario aparenta no conocer al empresario "a pesar de que le conocía sobradamente porque existe un intercambio de llamadas entre ellos desde septiembre de 2013", como asegura la letrada de Pinto.

"Javier López Madrid, quién es Javier López Madrid, que no le pongo ahora..." dice Villarejo en el audio, a quien la dermatóloga le acusa de mentir ya que la compañía telefónica acreditó "decenas de comunicaciones" desde septiembre a abril de 2014, periodo que solicitó la Guardia Civil cuando arrancó su investigación por la denuncia de Pinto al empresario en un juzgado de la capital.

El escrito detalla así la relación entre ambos. Se conocieron en agosto de 2013 cuando Donato González, presidente de Societé Generale, les presentó y luego Villarejo le remitió al comisario Enrique García Castaño. El excomisario reconoció en sede judicial que mantuvieron tres encuentros. Pero la letrada de Pinto cita una conversación entre Villarejo y la periodista Ana Rosa Quintana, que aparece en un oficio de Asuntos Internos del pasado mayo, en la que habla de que se han reunido 7 u 8 veces, la última vez en casa del excomisario "lo que denota una intimidad poco usual".

Además, hasta la denuncia de Pinto en abril en 2014, mantuvieron al menos unas 140 comunicaciones a las que hay que añadir unas 50 entre López Madrid con García Castaño y otras 20 con el comisario José Luis Conde de la Brigada Provincial de la Policía Judicial. La mayoría, eran llamadas del empresario al resto, muchas infructuosas. Por todo ello, la doctora asegura que "Villarejo y López Madrid faltaron a la verdad e intentaron ocultar su relación".

Esta pieza se instruye al margen del procedimiento que ha investigado el juzgado de instrucción número 39 de la capital, donde López Madrid y Villarejo están procesados por los presuntos delitos de acoso, amenazas y lesiones hacia Pinto, que pide para ellos 22 años de prisión.

La Audiencia Nacional no investiga ese supuesto acoso, sino la presunta contratación del excomisario cuando aún estaba en activo para hostigar supuestamente a Elisa Pinto e impedir que denunciase a López Madrid y, una vez que lo había hecho, intentar desacreditarla para que su denuncia no triunfase.

Según los fiscales, en el registro a la casa de Villarejo se encontraron documentos y anotaciones relacionadas con la dermatóloga, así como conversaciones donde el excomisario habla acerca del episodio del presunto apuñalamiento de Elisa Pinto, que ha sido investigado por el citado juzgado de Madrid.

"Yo, cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y a todos los que le han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito ... ponme un poquito de pasta porque me has metido en un embolao y ni me has llamado para decirme", decía Villarejo el 26 de enero de 2017, según recoge un oficio policial de Asunto Internos. Añadió: "Le voy a decir, chiquitín, daños y perjuicios".