Vox ha anunciado este jueves que presentará una querella contra Twitter España por censurar la cuenta oficial del partido con el propósito de "influir" en las próximas elecciones catalanas previstas para el 14 de febrero tras un mensaje sobre la "islamización" de Cataluña.

Según el partido, el mensaje que ha motivado la "censura" está encuadrado en la campaña 'Stop Islamización' que lanzó esta misma semana la formación liderada por Santiago Abascal para denunciar a los partidos políticos por haber promovido "la peligrosa islamización de Cataluña".

"Suponen aproximadamente un 0,2% y son responsables del 93% de las denuncias. La mayoría son procedentes del Magreb. Es la Cataluña que están dejando la unánime indolencia y complicidad con la delincuencia importada. ¡Sólo queda Vox", señala en concreto el mensaje que ha motivado que la red social haya limitado "de forma temporal" algunas de las funciones de la cuenta oficial de Vox.

En un hilo en Twitter, el líder del partido ha subrayado que se trata de un "hecho gravísimo" porque la red social fundada por Mark Zuckerberg "usurpa las funciones de los Estados democráticos" y ha anunciado que presentarán una querella "contra esta actuación totalitaria que busca, entre otras cosas, influir en las próximas elecciones catalanas".

"El mismo día y a la misma hora que el PP, con sus medios subvencionados, lanza una burda campaña de desinformación contra Vox, esta red social censura nuestra cuenta oficial impidiéndonos lanzar nuestro mensaje y explicar nuestras posturas", ha lamentado Abascal en relación a las críticas de los 'populares' por su abstención para posibilitar la convalidación en el Congreso del decreto ley que regula la gestión de los fondos europeos.

En la misma línea, ha acusado a la red social de limitar "derechos fundamentales" y atacar "la libertad y la democracia al censurar a los representantes públicos de millones de españoles. "Twitter hace hoy el juego a los violentos y a los manipuladores. Mientras unos nos apedrean literalmente, otros nos demonizan, otros manipulan, y Twitter nos silencia para que no tengamos defensa", ha argumentado.

En cuanto al mensaje que ha motivado la "censura", el líder de Vox ha defendido que "ofrece datos sobre la violencia que sufren los españoles... en Cataluña o en Canarias". "Los millonarios tecnológicos no quieren que se conozcan las consecuencias de la invasión migratoria que promueven junto a algunos gobiernos", ha lamentado.

Precedente en 2020

La formación ya denunció en enero del pasado año el bloqueo de su cuenta tras un 'rifirrafe' entre Vox y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, un mensaje que el partido de Santiago Abascal finalmente retiró para recuperar su cuenta.

"No soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógadas no sean las de toda la sociedad", denunció la dirigente socialista.

"Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia", respondió la cuenta oficial de Vox, que gestiona su responsable de Comunicación, el diputado Manuel Mariscal.

Twitter explicó a Europa Press que ese comentario violaba su política relativa a las conductas de incitación al odio y, por tanto, para desbloquear la cuenta Vox solo tenía que borrar el tweet "ofensivo". Así, Twitter defendió que es una compañía "imparcial" y no participa en "perjuicios o sesgo político" de ningún tipo. "Aplicamos las reglas de Twitter de manera desapasionada e igual para todos usuarios, independientemente de su procedencia o afiliación política", argumentó la red social.

A pesar de que Vox llegó a dirigirse directamente a la directora de Twitter España, Nathalie Picquot, para denunciar que "por primera vez en la historia de Internet y de la democracia española" un partido ha sido "totalmente censurado" en esta red social, finalmente borró el mensaje que generó la polémica y así ha recuperado el funcionamiento de su cuenta.