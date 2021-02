El responsable de la rama de Sanidad del sindicato UGT País Valencià, Jesús García, ha recibido ya las dos dosis de la vacuna contra la Covid-19 pese a no ser personal de primera línea lo que supondría, con el protocolo de vacunación en la mano, haberse adelantado a su turno de inmunización.

Jesús García está liberado por su sindicato, es decir, no realiza labores sanitarias. Su situación es similar a la de Arturo León, secretario general de CCOO PV, quien ha dimitido tras haber sido inmunizado antes de tiempo. León había asegurado en un principio que lo hizo porque iba a volver a ejercer, aunque la vacunación se realizó 11 días antes de su petición de regreso.

Desde UGT PV señalan que el caso de García es diferente al de Léon ya que el responsable de Salud de UGT "está todo el día en el hospital". Así, recuerdan (y defienden) que todos los liberados sindicales hayan sido vacunados. "Van por todo el hospital, están en contacto con toda la plantilla y en el caso de Jesús García se mueve por todos los hospitales y centros sanitarios en representación de UGT", explican fuentes del sindicato.

De hecho, según ha confirmado a Levante-EMV, Jesús García ha puesto su cargo a disposición del sindicato, que ha rechazado su dimisión. "Soy enfermero, me he ofrecido a trabajar, no he hecho nada mal y desde que comenzó la pandemia los liberados sindicales hemos estado en nuestros puestos de trabajo en hospitales y centros de salud", ha indicado García.

Jesús García se habría vacunado con la primera dosis el 12 de enero y la segunda el 3 de febrero en el Hospital Peset de Valencia, un hecho del que tendría conocimiento el gerente de las instalaciones hospitalarias.

Tanto García como León no están incluidos en la lista de 62 personas que investiga Salud Pública sobre una vacunación antes de tiempo porque están incluidos como personal sanitario y en muchos casos forman parte de la plantilla hospitalaria.