El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas avanzaran este miércoles en los grupos de edad prioritarios a vacunar contra el coronavirus en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) acordados en la Comisión de Salud Pública.

Ha sido la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la que ha dicho que le consta que se conocerán algunos de los avances "que se han posibilitado" en la Comisión de Salud Pública sobre la "estratificación" de edades al objeto de seguir con la priorización de colectivos.

Montero, quien ha hecho hincapié en que se avanza en la estrategia de vacunación "de manera consensuada" con los expertos y las autoridades sanitarias, no ha concretado más aspectos sobre este tema y ha emplazado a conocer las novedades que ofrecerá la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término del Interterritorial.

La portavoz ha insistido en que el objetivo del Ejecutivo de que el 70% de la población en España esté inmunizada en torno al verano sigue vigente ya que se están recibiendo las nuevas dosis comprometidas por las farmacéuticas y se ha superado el millón de personas que ha recibido los dos pinchazos.

Ha vuelto a incidir en la importancia de la "prudencia y la cautela" en la desescalada que están llevando a cabo las comunidades porque aunque la tercera ola está marcando una tendencia "favorable" hay que ir de forma segura ".para que no se produzcan efectos no deseados".

Y es que Montero haciendo balance de estos meses de vigencia del estado de alarma, ha recalcado que ha costado "mucho trabajo" doblegar esta tercera ola con lo que "en ningún momento podemos bajar la guardia" al estar saliendo de una situación de "riesgo extremo".

Ha asegurado que hasta que la incidencia acumulada no se sitúe por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes -ahora es de 252- "no podemos tomar medidas de relajación que hagan que de alguna forma no tengamos en cuenta la prioridad que tiene la pandemia en nuestro entorno de movilidad y en nuestro entorno de convivencia".

Por eso, ha apelado a seguir dotando de instrumentos a las comunidades para que "no se haga una desescalada abrupta": "Ojalá no asistamos a esa cuarta ola que todos tememos y entre todos debemos evitar", ha aseverado.

Comparecencia de Pedro Sánchez

Sobre la comparecencia este miércoles en el Congreso de Pedro Sánchez para dar cuenta de la situación epidemiológica, Montero ha recordado que estaba contemplado que antes de la finalización del estado de alarma el presidente del Gobierno pudiera intervenir en la Cámara Baja "y no hay voluntad de alterar lo que ya estaba decidido".

La ministra ha subrayado que el estado de alarma es una herramienta que ha demostrado "una vez más" su utilidad para contener la pandemia respetando el marco constitucional.

Ha comentado que cuando se declaró el estado de alarma la incidencia en España oscilaba en los 362 casos por cien mil habitantes por lo que se reforzó las medidas de limitación de movilidad y reunión y el papel de cogobernanza que representaba el Consejo Interterritorial de Salud.