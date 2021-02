El vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de optar "por la radicalidad en vez de por la centralidad", como ha venido haciendo a su juicio desde que llegó al poder, en las fracasadas negociaciones entre socialistas y populares para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

"Ha preferido poner en riesgo la independencia de la justicia a cambio de mantener a flote un Gobierno que hace aguas por los cuatro costados. Para que eso que no cuente con el PP, para eso están otros", ha señalado de Olano durante su intervención en la reunión que ha mantenido el Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular de Asturias.

Para el dirigente del PP, su partido defiende desde hace dos años "sin gritos ni aspavientos, con la firmeza y el sentido de Estado de un partido de gobierno" sus condiciones para renovar el CGPJ: acabar "con las puertas giratorias en la justicia" y evitar que un partido "antisistema y radical, que defiende a los violetos y ataca a los jueces como Podemos "asaltara" el CPGJ.

A su juicio, la decisión de romper las negociaciones con el PSOE en este ámbito ha constatado que el líder de su partido, Pablo Casado, viene manteniendo "el mismo discurso" desde 2018 alejado de los "salvapatrias" que pretenden "enfrentar a los españoles entre sí, sacar a España de la Unión Europea y suprimir las autonomías", ha señalado en alusión a Vox. Así, ha incidido en que "quienes dicen defender a España" han permitido con su abstención en el Congreso que se aprobara el decreto que regula la gestión de los fondos europeos de reconstrucción y han permitido "al Gobierno más radical de la historia" que utilice "sin control" los 140.000 millones de euros que podría recibir España de la UE:

"A Sánchez lo alimentan ellos, son la derecha que más le gusta a la izquierda porque les ayuda a ganar elecciones", ha subrayado ante el máximo órgano del PP asturiano, al que ha trasladado el respaldo de la dirección nacional por la resolución de la crisis abierta en el partido en Gijón, saldada con el nombramiento de Pablo González como nuevo presidente. El nombramiento de González se produjo después de que su predecesor, Mariano Marín, se diera de baja del partido ante las "amenazas", el "acoso" y el "boicot" que decía estar sufriendo por parte de la dirección regional cuyo Comité de Derechos y Garantías le abrió un expediente disciplinario tras la petición de amparo realizada por cuarenta miembros de la junta directiva.

Arrimadas, "indignada"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha tachado de "indignante" y "bochornoso" el "espectáculo" que, en su opinión, dan el Gobierno y el PP con su negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que consiste, ha lamentado, en "repartirse los jueces".

"Si no llegan a un acuerdo es porque no les gusta un nombre", ha dicho este sábado la presidenta de Cs en referencia a los escollos en las negociaciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces, un asunto en el que afea Arrimadas que el PP sí busque acuerdos, a diferencia de lo que ha hecho con la gestión de la pandemia.

"No se ponen de acuerdo en nada más que en repartirse la tele y los jueces", ha lamentado Arrimadas en un acto celebrado en la madrileña plaza de la Villa de París, donde se encuentra el Tribunal Supremo, y en el que ha participado el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Arrimadas ha señalado que Ciudadanos es el único partido que, aunque pueda, no entrará "en el pasteleo" de reparto de los jueces. "Esta es una semana de sentirnos orgullosos de ser de Ciudadanos, de ser el único partido que, pudiendo meter cuchara, no ha querido", ha reivindicado Arrimadas, convencida de que la sociedad española comparte con su formación la opinión de que la Justicia tiene que despolitizarse. "La ciudadanía quiere acuerdos de Estado, no acuerdos para repartirse y controlar el Estado", ha denunciado.

Su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha detallado la propuesta de reforma del CGPJ para que sean los jueces los que escojan a los jueces. "Queremos cambiar el sistema de nombramiento de los jueces, que sean elegidos por un sistema de elección libre, directa y secreta", ha defendido. Un planteamiento que también defiende el magistrado Eloy Velasco, que se ha mostrado partidario de que sean los propios jueces quienes elijan a sus representantes, y ha aludido al informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) que insta a España a modificar el sistema de elección.