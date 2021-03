La coportavoz de Podemos Isa Serra se ha preguntado este lunes "dónde está Hacienda" y ha denunciado su "pasividad" con respecto a la situación fiscal del rey emérito, Juan Carlos I, sobre la que ha pedido la apertura de una investigación.

En rueda de prensa en la sede de la formación morada, Serra ha evitado responder a si Unidas Podemos apoyará la solicitud de comparecencia en el Congreso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de la regularización fiscal por la que don Juan Carlos ha pagado más de cuatro millones de euros pendientes en impuestos.

Serra ha asegurado que el Ministerio de Hacienda no puede hacer como si no hubiera pasado nada y debe procurar que una situación así no se repita, además de resolver dudas sobre si se ha incluido en la regularización el pago de otro tipo de impuestos como la Seguridad Social o riesgos laborales, ha dicho.

La portavoz del partido de Pablo Iglesias ha llamado la atención sobre que este no es un "escándalo más" del rey emérito, sino que es el "reconocimiento de un delito" y no puede aceptarse como tal.