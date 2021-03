El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido a la vecina Comunidad de Madrid "paciencia" y un "último esfuerzo" a fin de mantener el cierre perimetral de sus fronteras que evite la salida de sus ciudadanos, sobre todo para que "la Semana Santa no se convierta en una segunda Navidad en términos de contagios y que después de una ola tan dura venga otra mucho peor".

Ha sido la portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Blanca Fernández, la que ha realizado esta petición expresa al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno.

"Quiero lanzar hoy un mensaje tanto al PP como a la Comunidad de Madrid: por favor la perimetración evita la salida de ciudadanos de aquellas comunidades autónomas que tienen una incidencia más alta que otras, y aquellas regiones que tienen mucha población y puede afectar a otras y les puede complicar los datos. Eso tiene coste en vidas", ha advertido la también consejera de Igualdad.

"A la Comunidad de Madrid lanzarle un mensaje y es que quizá hay que hacer ya un último esfuerzo, porque estamos en pleno proceso de vacunación, pero hay que ser pacientes y seguir esforzándose por nuestros mayores y las personas más vulnerables. No podemos dejar que la Semana Santa sea una segunda Navidad en términos de contagios. No podemos dejar que después de una tercera ola tan dura que hemos vivido venga otra peor, porque aún seguimos teniendo muchas personas en la UCI luchando por su vida. No quiero que nadie se olvide de esto", ha pedido la portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha.

De ahí que haya insistido en la importancia de mantener la perimetración de cara al periodo vacacional que se aproxima y en la necesidad de que "haya consenso y acuerdo y que todas las autoridades lancen el mismo mensaje".

"La mayoría de la gente ha cumplido, está cumpliendo, pero como vea mensajes contradictorio tenemos el riesgo de que haya mayores incumplimientos. Creo honestamente que si la ciudadanía está demostrando un altísimo nivel de responsabilidad en nuestro país, los dirigentes políticos en el Gobierno y en la oposición estamos obligados, como mínimo, a tener ese altísimo nivel de responsabilidad que ha demostrado la ciudadanía. Con esto no se juega, porque nos estamos jugando vidas humanas y estamos, quizá, ya viendo la luz a final de túnel", ha advertido.