El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado este sábado que el independentismo busque "repetir una fórmula fracasada" cuando, a su juicio, la que ahora empieza debe ser "la legislatura del reencuentro" puesto que "el futuro de Cataluña pasa por el diálogo".

En su intervención en el consejo nacional del partido, a menos de una semana de que se constituya el Parlament salido de las urnas el 14F, Illa ha defendido que "el diálogo es el método para que Cataluña avance" y, así, ha censurado que las conversaciones postelectorales entre las fuerzas independentistas se basen "en ir siempre contra alguien".

Ya sea con críticas al PSC, al rey Felipe VI o al Gobierno de España, los partidos independentistas mantienen "conversaciones basadas en ir siempre contra alguien" y "nunca a favor de los catalanes", ha denunciado.

Illa, que ha confirmado nuevamente su intención de presentarse a la investidura, ha dicho que es hora de "comenzar una nueva etapa política", lo que debe hacerse "cuanto antes mejor".

Los resultados del 14F, a juicio del exministro de Sanidad, "abren un nuevo tiempo político: hay quienes no lo quieren ver, pero se equivocan". "El cambio es irreversible y no tiene freno", ha dicho antes de recalcar que "el PSC es el primer partido de Cataluña y el centro de gravedad de la política catalana".

Para Illa, el resultado de los comicios concede al PSC "no solo el derecho y la legitimidad sino también la legitimidad moral" de "liderar el cambio político" en Cataluña, lo que pasa por presentarse a la investidura.

El dirigente socialista también se ha referido a los altercados de la semana pasada espoleados por la detención del rapero Pablo Hasel, "un vandalismo y una violencia gratuita" ante la que el actual Govern en funciones "no respondió con contundencia". "Los conflictos se gestionan, la violencia se erradica", ha aseverado Illa, quien ha acusado al ejecutivo catalán de no haber aprendido "nada" y de "no respetar" a los Mossos ni a empresas como Seat.

Iceta sitúa a Illa como único "líder" del PSC

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dicho este sábado que el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, es el único "líder" del partido y ha garantizado que "no habrá bicefalia" al frente de la formación.

"Solo hay un líder: Salvador Illa. Salvador, eres la persona que lidera el proyecto, la que va delante del resto", ha indicado Iceta en su intervención en el consejo nacional del PSC, celebrado a menos de una semana de que se constituya el Parlament salido de las urnas el 14F.

El primer secretario de los socialistas catalanes ha dicho que seguirá ocupando este cargo mientras así lo deseen sus compañeros de partido, pero ha afirmado que no habrá "bicefalia" -la cual suele acabar en "cefalea", ha ironizado- porque el liderazgo corresponde a Illa.

"Hagamos un reconocimiento colectivo a Salvador Illa, el líder que nos ha llevado a la victoria, ni más ni menos, la persona llamada a ser presidente de la Generalitat", ha celebrado el actual ministro de Política Territorial y Función Pública.

Iceta ha dicho que el PSC "siempre está donde debe estar", a diferencia del independentismo, que además insiste en reeditar "una alianza fracasada".