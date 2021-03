La sede de Podemos, ubicada en el distrito de Ciudad Lineal, ha sido atacada este lunes con dos pintadas, de color morado, que recogen consignas como 'Stop Feminazis' y 'La violencia no tiene género'.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha difundido en redes sociales dichas las pintadas vertidas en la fachada de la sede del partido morado, que se producen justo con motivo del 8M. "Ya han pasado los cachorros de Vox por la sede de Podemos", ha lanzado en un comentario de Twitter.

Ya han pasado los cachorros de VOX por la sede de @PODEMOS a dejarse las tildes. #8M2021 pic.twitter.com/LdFplm92Gj — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 8, 2021

Precisamente este lunes está prevista una comparecencia de la coportavoz del partido, Isa Serra, para exponer la postura del partido ante el 8M.

La formación se ha caracterizado por el apoyo y respaldo al movimiento feminista, como se ha evidenciado en múltiples ocasiones. "Este 8 de marzo no vamos a poder juntar nuestros cuerpos en las calles como estamos acostumbradas a hacer siempre, pero nuestra fuerza no va a estar en cuántas mujeres vayamos a salir el 8 de marzo a la calle, sino en las preguntas que estamos siendo capaces de poner en el debate; y nuestra fuerza está en la capacidad que tengamos de impulsar no solo políticas públicas, sino de construir poder popular", resaltó este domingo Irene Montero.

Este mismo lunes también ha amanecido atacado con pintura negra el mural feminista que está ubicado en el mismo distrito d la ciudad y que recoge a diversos rostros de mujeres destacadas en la historia.