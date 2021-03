Erik Alfredo Guerrero Márquez, alias 'El Colibrí', identificado como la persona encargada de redactar el contrato entre Podemos y Neurona para las elecciones generales de 2019, ha asegurado este lunes al juez que no tiene "nada que ver" con ese contrato, precisando que sus funciones en el partido eran meramente "administrativas". El instructor sospecha que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas'.

"No tengo nada que ver con los contratos, ni con su redacción ni con su firma, y no tengo ningún conocimiento de que se haya hecho ningún tipo de contrato irregular o ilegal", ha dicho 'El Colibrí' en declaraciones a la prensa a la salida de su comparecencia como testigo ante el juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla.

Guerrero Márquez, que ha aclarado que ahora es un estudiante de doctorado que en su momento trabajó para Podemos, ha explicado que sus funciones en el partido eran "administrativas", de "organización" y para "generar ideas". "Mis funciones no implicaban firmar contratos", ha recalcado.

Además, ha denunciado que en su interrogatorio "se han desviado muchísimo del tema", algo que ha atribuido a su condición de migrante, por un lado, y al "'lawfare' (guerra judicial) que tiene la extrema derecha sobre Podemos" y que ha confiado en que "no prosperará", por otro.

Guerrero Márquez fue citado por el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 después de que la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona le identificara como un trabajador del partido que se habría encargado de redactar el borrador del contrato con Neurona.

Monedero y los 26.000 euros

Carmona también describió a 'El Colibrí' como "un amigo" del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que este lunes ha acudido igualmente a los Juzgados de Plaza de Castilla a declarar por el caso 'Neurona', si bien en calidad de imputado.

Monedero ha llegado poco antes de las 10.00 horas, a pesar de que Escalonilla le citó a las 11.30 para tomarle declaración por los 26.200,31 euros que, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), cobró de Neurona Consulting -la matriz mexicana de Neurona Comunidad- por supuestos servicios de consultoría política que no habría prestado. Los investigadores sostienen que la única justificación de este pago sería una "factura falsa".

El juez acogió los argumentos de la UDEF señalando que "indiciariamente" también cabe concluir que el cofundador de Podemos "tuvo relación con la posterior fundación o constitución de la sociedad mercantil Neurona Comunidad y con la presunta contratación a ésta por parte de la coalición electoral Unidas Podemos".

"No, no", ha dicho Monedero a su llegada a la sede judicial al ser preguntado por la prensa sobre si cobró comisiones. Así, se ha declarado "tranquilo" y ha lamentado que el instructor no le haya solicitado la documentación pertinente antes de citarle directamente.

El ex dirigente 'morado' ha entrado a los juzgados por la puerta principal, donde ha tenido que esperar cola. Su intención era entrar por un acceso alternativo para salvaguardar su "integridad personal" pero la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, rechazó su petición.