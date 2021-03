La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha dicho que, "como siempre", está "a disposición" de su partido para liderar el PSOE en Andalucía, y ha añadido que es una cuestión que decidirán los militantes y que ahora "no corresponde" para "no distraer en algo que no sean los problemas de los ciudadanos".

En declaraciones a los periodistas antes de la presentación de un libro, Montero ha afirmado que no tiene información sobre si el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que es la principal apuesta del sanchismo para sustituir a Susana Díaz en el liderazgo del socialismo andaluz, tiene previsto anunciar su candidatura tras la Semana Santa.

Ha reiterado que tanto ella como Espadas están "concentrados" en resolver los problemas de los ciudadanos, cada uno en su ámbito, y ha apuntado que "lo que tenga que ocurrir" en el interior del PSOE se decidirá "en los tiempos" que se marquen en el congreso de la formación política, que tiene previsto celebrar su 40 cónclave federal en la segunda quincena de octubre.

"Ya tocará, cuando llegue el momento congresual, que cada militante, cada persona se plantee si quiere dar un paso adelante. Porque, en definitiva, serán los militantes quienes escojan quién liderará el PSOE andaluz en los próximos años", ha zanjado la ministra.

Feminismo

Por otro lado, Montero ha asegurado que al PP "se le ve el plumero" y no mantiene una "lucha decidida" por el feminismo para conseguir el apoyo de Vox y "mantenerse en el poder".

Antes de la presentación en Sevilla del libro 'Al amparo del feminismo', de Amparo Rubiales y Octavio Salazar, Montero ha dicho a los periodistas que "hoy venimos para reivindicar el feminismo" y subrayar que "no se puede producir ningún tipo de retroceso" en esta materia.

"Es evidente que la llegada de Vox en los apoyos a los gobiernos autonómicos y también en su discurso habitual está haciendo que e PP no tenga, desde luego, una lucha decidida en esta materia. Todo lo contrario, se le ve el plumero", ha afirmado Montero.

Ha puesto como ejemplo de esta actitud el pin parental o el hecho de "debilitar" los lugares donde se atienden a víctimas de violencia, cuestiones "que entregan con facilidad solamente por mantenerse en el poder", y ha sostenido que en Andalucía, donde gobiernan PP y Cs con el apoyo de Vox, "sin duda" ha habido un retroceso en el feminismo.

Por ello, ha dicho que "hay que estar muy alertas en lugares como en Andalucía" y en otras zonas donde gobierna la derecha porque "no podemos permitirnos dar un paso atrás y no avanzar. Si no avanzamos, desde luego, retrocedemos", ha apuntado.

Además, la ministra ha alabado a Rubiales como "referencia" del conjunto de las mujeres "de la izquierda y del feminismo", y ha recordado que fue la primera consejera de la Junta de Andalucía y pionera en reclamar las cuotas paritarias para dar visibilidad a las mujeres, para que salieran del "nicho de oscuridad" en el que estuvieron "tanto tiempo".