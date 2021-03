El juez de instrucción número 8 de Las Palmas, con competencias en el CIE de Barranco Seco, Arcadio Díaz Tejera, se mostró este lunes muy crítico contra la política migratoria del Gobierno de España y de la propia Unión Europea y reclamó no sólo un cambio en las medidas concretas para abordar la actual emergencia que se vive en Canarias, sino “otra mirada” sobre el propio fenómeno de las migraciones, al considerar que crisis como esta se van a seguir produciendo en el futuro. “He trasladado a los senadores que esto se va a seguir repitiendo, tenemos 27 años de experiencia desde que llegó la primera patera, en 1994, al Foro de la Entallada (Fuerteventura), tras navegar durante 12 horas”, recordó el magistrado, quien insiste en que “cuanta más vigilancia vas poniendo en el norte, más al sur se traslada la ruta, lo que puede ser doce horas puede convertirse en 4 o 5 días, en una semana, en dos semanas, y van bajando su punto de partida”.

El magistrado, que participó en la ponencia sobre inmigración que se desarrolla en el Senado, en este caso con la clamorosa ausencia de los representantes del PSOE en la misma, calificó de “aldabonazo” para las conciencias de la sociedad española y la canaria y para sus responsables políticos la muerte, el pasado domingo en el Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, de la niña maliense de dos años que el martes anterior fue recuperada de una parada cardiorespiratoria tras llegar en patera, y afirmó que “de vez en cuando viviremos un golpe como este, pero lo que hay que cambiar es la orientación general y la mirada porque la inmigración no va a frenarse por mucho se reprima”. Díaz Tejera contestó de forma sarcástica al mensaje por Twitter enviado por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, tras el fallecimiento de la pequeña en el que señalaba que “no hay palabras para describir tanto dolor”, afirmando en este sentido que “mi respuesta es que sí hay palabras, y las palabras que hay que usar son estas: 'lo podíamos haber evitado'”.

Según el magistrado, esa respuesta debería haber empezado por parte del Ejecutivo español y de la UE “tomando medidas desde que sabemos desde el 2018 que la ruta canaria iba a empezar a utilizarse de forma intensa por las mafias ante el aumento de la vigilancia y el bloqueo en el Mediterráneo”. “Frontex lo avisó, los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de inteligencia de las Fuerzas Armadas lo advertían, pero no sirvió para actuar”, asegura el también ex senador socialista y ex Diputado del Común. Por tanto, resalta, “lo que pasó con la niña muerta se podía haber evitado, como se podía haber evitado en 2015 la muerte de Aylan”, afirmó en referencia al niño sirio de origen kurdo cuyo cadáver fue encontrado en una playa de Turquía y que supuso un golpe a la conciencia europea sobre el problema de la inmigración.

“Se tenía la información, el desarrollo tecnológico, los recursos económicos, solo se trataba de que cada uno hiciera el trabajo que tenía que hacer. Esto que está pasando tiene que ver con las políticas públicas que se están desarrollando desde Bruselas y desde Madrid”, afirmó Díaz Tejera.

Según el juez canario, la muerte de la niña maliense en Canarias, pese a su impacto, no va a suponer un punto de inflexión en la política que desde Madrid y desde Bruselas en materia de inmigración. “Ahora he visto que la UE va ha hacer las paces con Turquia y la va a dejar 6.000 millones para los refugiados sirios. De igual manera que se cuidan las relaciones con Turquía, no entiendo que se sea tan insolidario con Canarias. Y no me refiero solo a Bruselas. Canarias es frontera exterior de la UE y eso es competencia europea, pero el movimiento de personas dentro de España es responsabilidad del Gobierno de España”, señala el magistrado. Según él, “cuando se dice que no puede haber derivaciones de emigrantes de Canarias a la Península porque es un asunto de la UE, se dice a sabiendas de que eso no es así, es una manera de camuflar el debate. En la práctica es que se ha hecho así porque se ha querido hacer así”.

Díaz Tejera sostiene que “gracias a que se denunció y salió en los medios el campo de concentración de Arguineguín solo duró 4 meses, sino habría durando año entero”, y considera que el objetivo de este proceder “es lanzar dos mensajes” dentro de lo que él llama la ideología dominante de la 'crimigración': “Un mensaje a Bruselas, al norte, señalando que 'nos estamos portando bien, somo buenos, sigan ayudándonos', y otro mensaje hacia el sur, a los que trafican con seres humanos, con el mantra de que se evita el efecto llamada”.

Compara esta crisis con la de los cayucos de 2006 y se pregunta al respecto “por qué razón lo que entonces se hizo en cuatro días ahora se ha esperado cuatro meses para empezar a acondicionar los campamentos. Según explica, los “militares españoles se comportaron de forma excepcional en el 2006, y en el campamento que montó el Ejército en La Isleta (en la capital grancanaria) se acogió a 3.500 inmigrantes, y el que levantaron en Los Rodeos (La Laguna, Tenerife), llegaron a estar 2.500 personas”. “La razón por la que ahora se ha tardado cuatro meses en empezar a responder es porque se ha querido hacer así, porque el ordenamiento jurídico permitía otra gestión más acorde con los derechos humanos. Las coas se podrían haber, mejor no, lo siguiente”, insiste.

El magistrado planteó a los senadores que en su dictamen de conclusiones propongan al Gobierno la creación de corredores humanitarios desde los países de origen a los países de destino. “Con eso se quiebra el espinazo a los traficantes de seres humanos porque no tienen que gastarse 2.000 euros para comprar un espacio en la patera ni jugarse la vida en ella”.

Clavijo: “Se demuestran las ilegalidades”

El senador autonómico de CC, Fernando Clavijo, tildó de “esclarecedor” el relato de Díaz Tejera sobre la gestión de la crisis migratoria en Canarias por parte del Ejecutivo central y que, tras haber dado una visión jurídica y legal sobre la situación a la que enfrentan los servidores públicos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los magistrados, y la fiscalía, “ha evidenciado que muchas de las críticas que se han hecho y se siguen haciendo están sustentadas en la vulneración de derechos, y en que se están cometiendo ilegalidades”. Según él, el magistrado ha dejado claro que “se podrían haber hecho las cosas infinitamente mejor y que las decisiones adoptadas han sido de carácter político” por parte del Ejecutivo.

En concreto, sobre la situación en el muelle de Arguineguín, el senador de CC entiende que el compareciente ha confirmado que el hacinamiento de los migrantes durante cuatro meses fue una de esas decisiones políticas que no se corrigió hasta que se denunció públicamente. Según Clavijo, el magistrado canario “ha dejado claro también que los traslados a la Península son legales, y que no dejarlos ir es una ilegalidad”.

El dirigente de CC criticó además que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estuviera ayer en Bruselas pidiendo solidaridad con España “cuando él nos la lleva negando muchos meses a los canarios”. “Es un ejercicio de cinismo que un ministro que cometes las ilegalidades que conocemos vaya a Bruselas a pedir solidaridad”, resaltó.

El senador del PP Sergio Ramos, por su lado, se mostró “muy satisfechos de haber escuchado al magistrado Díaz Tejera”, uno de los expertos solicitado por el grupo popular, y dijo que “ha venido a constatar que no estábamos equivocados en las denuncias que llevamos haciendo desde hace año y medio, y que el Gobierno de España podría haber evitado”.