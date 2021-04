La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha alertado de que "España está en peligro" mientras el Gobierno de Pedro Sánchez "solo practica la propaganda" y está obsesionado "con batallar" contra ella.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press, la dirigente madrileña ha sostenido que a PSOE, "Podemos y sus círculos lo han extremado hasta dejarlo irreconocible para los mismos socialistas históricos". "Ahora es un PSOE refugio de golpistas y batasunos, de okupas y bolivarianos", ha clamado.

Así, ha denunciado que los socialistas comparten gobierno con una formación "comunista, antisistema, abiertamente guerracivilista y cuyo objetivo declarado es acabar con el modelo de 1978". "Hoy, el partido socialista es socio de una formación cuyos líderes están encarcelados por dar un golpe de Estado en 2017, arruinar la convivencia y envenenar la sociedad catalana", ha lanzado.

Para Ayuso, el objetivo de una parte del Gobierno de España y de las fuerzas políticas que lo sostienen es "acabar con la monarquía parlamentaria, asaltar la Judicatura y liquidar el actual modelo autonómico, las tres vigas maestras del 78".

"Gobierno más reducido"

Por otro lado, Ayuso ha asegurado que si gana las elecciones el próximo 4 de mayo y logra gobernar hará un "gobierno más reducido", al tiempo que ha señalado que está dispuesta a recuperar en su Ejecutivo a la dirigente de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz, que ha sido hasta ahora su consejera de Cultura.

"Yo tengo muy buena opinión de ella, es una persona que ha sido absolutamente leal a su partido", ha resaltado Ayuso, que ha subrayado que Rivera de la Cruz "siempre fue colaboradora con el resto del Gobierno, independientemente de las siglas".

Ayuso ha negado que haya habido diferencias entre su Gobierno y Génova por la inclusión de Toni Cantó en la candidatura del PP y lo ha ceñido un "desfase de días en cuanto a la presentación" de candidatos.

"Fue una cuestión más de anuncio que del papel de Cantó y de todas las personas de Ciudadanos que nos acompañan, que para mí es relevante y significa la fusión del centroderecha, algo que es fundamental", ha manifestado.

Al ser preguntada si hará también consejero a Cantó, Ayuso ha señalado que no iba a desvelar ahora su equipo pero sí ha confirmado que haría un "gobierno más reducido evidentemente" con "pocos cambios", como ya ha ocurrido con las listas.

Finalmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que el líder del PP, Pablo Casado, se implicará ante los comicios del 4 de mayo y compartirá con él el "inicio" y "cierre" de campaña y participará en más actos.

Sainete

Además, Ayuso ha trasladado que duda que el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, llegue a ser diputado en la Asamblea de Madrid. "Creo que por eso está tan nervioso. Está haciendo una campaña que es un sainete, inventándose constantemente enemigos, buscando enemigos en todos los demás", ha manifestado en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Además, ha sostenido que Iglesias "ya perdió el pulso de Madrid" cuando se quedó en la región "el mayor de los traidores, que era (Íñigo) Errejón", al que él a su vez también traicionó.

"Son lo mismo. Son las mismas políticas con distintas marcas pero al menos Más Madrid se quedo aquí. Más Madrid intenta vender que son más moderados pero son exactamente lo mismo pero enfrentados y divididos porque son esas luchas que siempre representan a esta izquierda sectaria", ha espetado a continuación.

Respecto a las declaraciones del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, de que él no pactaría con "este Iglesias", Ayuso ha insistido en que no cree que "se queden a dos escaños de gobernar y no lo hagan con quienes ya están gobernando en La Moncloa".