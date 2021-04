El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha considerado que cada vez hay una evidencia "más sólida" de la eficacia de la vacuna de AstraZeneca en los mayores de 65 años, con lo que ve probable que "en muy breve" tiempo España apruebe su administración para este grupo.

Lo ha asegurado Simón en la rueda de prensa de todos los lunes en la que da cuenta de la evolución de la pandemia del coronavirus en España: hoy ha recordado que la ficha técnica de la vacuna de AstraZeneca "no cierra la puerta" a que se pueda usar en los mayores de 65.

La semana pasada, la Comisión de Salud Pública dio luz verde a la quinta actualización de la estrategia de vacunación contra la covid en España, que incluyó la ampliación de la edad de utilización de la vacuna de AstraZeneca hasta los 65 años.

Los ensayos clínicos del fármaco no incluyeron a personas de más de 65 años, con lo que, ha recordado Simón, no se sabía si iba a ser eficaz en ellos o no, pero ahora hay más información al respecto, después de que varios países hayan vacunado con el suero a todos los grupos de edad, y todo indica que la eficacia es similar a la de la población que participó en los ensayos.

"Cada vez la evidencia es más sólida", ha insistido el director del CCAES y, por lo tanto, "es muy probable que en muy breve" tiempo se pueda proponer esta vacuna para los mayores de 65 años, si bien habrá que ver lo que decide la ponencia de vacunas, "que son los que saben de este tema".

Simón ha insistido en que no sabe si será esta semana, la que viene o algo más tarde, pero la evidencia de que la vacuna podría ser eficaz en mayores de 65 es "cada vez mayor".

En cuanto al ritmo de vacunación en el país, Simón ha dicho que "España está vacunando muy bien" y ha confiado en que, si el ritmo de llegada de vacunas no sufre retrasos, se puede alcanzar el objetivo del 70 % de la población vacunada en torno al verano.

Ha recordado, además, que la infraestructura del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha permitido durante la campaña de la vacunación de la gripe administrar 14 millones de dosis en siete semanas sin "grandes esfuerzos", con lo que para la de la covid el sistema puede absorber "bastante más" de dos millones de dosis semanales inoculadas.

Preguntado sobre la ley que entró en vigor la semana pasada que obliga al uso de la mascarilla aun cuando pueda mantenerse la distancia de seguridad de 1,5 metros, el director del CCAES ha opinado que cree que se va a corregir o discutir en los próximos días.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya ofreció a las comunidades trabajar "de manera técnica" para revisar y actualizar esta parte de la norma.

De hecho, Simón ha asegurado que en el seno del Consejo Interterritorial del SNS ya se está discutiendo el asunto y "probablemente" la ministra llevará una propuesta en la próxima reunión con los consejeros, porque es "de sentido común".

Simón también se ha referido a la variante británica, de la que ha dicho que "ya es nuestra variante", porque es la mayoritaria, con lo que ha abogado por ir dejando de darle un "peso excesivo" y pensar "con mucho cuidado" en las otras, que son marginales y podrían tener impacto, como la brasileña y la sudafricana: "Son las dos que nos interesan más", ha apostillado el director del CCAES.

Asimismo, ha indicado que la británica no está dejando paso a las otras dos, que sí podían afectar a la efectividad de las vacunas, con lo que es algo "que nos podría estar favoreciendo".