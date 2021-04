El ministro de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, ha asegurado que no se puede despedir a Andrés Cortabitarte, ex jefe de Seguridad de Adif imputado por el accidente del Alvia, del puesto de libre designación que ahora ocupa, porque no hay ninguna sentencia al respecto y "lo que tenga que ser" lo debe resolver la justicia.

En la rueda de prensa con motivo de la reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha especificado, tras la petición de la plataforma de víctimas del tren Alvia para que cese a Cortabitarte, que él ya cumplió su palabra al respecto, en cuanto se hizo cargo del Ministerio, apartando a este y otros altos cargos de sus responsabilidades en aquel momento.

También ha dicho que no tiene capacidad para reabrir una comisión de investigación sobre el accidente porque "es independiente" y ha recordado que fruto de aquel caso ya existe un proyecto del Gobierno para hacer una comisión de investigación de accidentes y dotarla con recursos.

"Pero este empleado no tiene ninguna responsabilidad en materia de seguridad, lo que no podemos es despedirlo porque es un empleado sobre el que todavía no pesa una sentencia que lo inhabilite", ha advertido Ábalos, quien ha dicho que no entra en las relaciones laborales ni en las "represalias".

Así que Cortabitarte seguirá formando parte del administrador ferroviario porque "no hay ninguna razón todavía para inhabilitarlo", ha insistido.

"Hemos hecho cuanto se nos ha pedido dentro de los límites legales en nuestro poder", ha dicho Ábalos, al tiempo que ha reprochado que pueda haber "dudas" sobre su intención cuando ya ayer apostó por la "colaboración con la justicia y reparación de las víctimas y empatía con ellas" en este caso.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Compostela, confirmó el jueves el cierre de la investigación sobre el accidente del Alvia, con el maquinista Francisco José Garzón Amo y el jefe de seguridad de Adif cuando se puso en marcha la línea ferroviaria Santiago-Ourense, Andrés Cortabitarte, como únicos procesados.

Ábalos ha considerado de que no se puede ser "arbitrarios" en este asunto y hay que esperar a que se "aclaren y depuren las responsabilidades", para lo que ha comprometido toda la ayuda por parte de su departamento.

"Lo que tenga que ser lo va a resolver la justicia y nosotros ayudaremos a la justicia a que no le falten medios para poder llegar a esa conclusión", ha manifestado a este respecto.