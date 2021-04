El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho este viernes que Vox "condena toda la violencia" pero que las "presuntas amenazas" contra Pablo Iglesias "apestan a montaje" por lo que Vox las ha denunciado ante los tribunales para que el asunto se investigue "hasta el final".

El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, recibieron cartas amenazantes con cartuchos de bala en su interior.

Posteriormente, la candidata de Vox, Rocío Monasterio, puso en duda la veracidad de las cartas, tras lo que Iglesias y más tarde Ángel Gabilondo (PSOE) y Mónica García (Más Madrid), abandonaron un debate electoral en la cadena SER.

Iglesias puso una denuncia ante la policía, y Vox también anunció esta tarde que denunciará las "supuestas amenazas" personándose como acusación popular para determinar quiénes son los autores.

En un mitin en Parla (Madrid), Abascal ha dicho que al "machito alfa", en alusión a Iglesias, no le gusta "que una mujer le lleve la contraria" y, a su juicio, hoy lo ha demostrado en el debate, "porque Rocío Monasterio le ha cortado las dos orejas y el moño" y ha huido "con el rabo entre las piernas". "Cierre la puerta al salir, como tendrá que hacer el 4 de mayo (día de las elecciones madrileñas)", ha dicho Abascal, que aunque ha condenado "toda la violencia porque Vox ha sufrido toda la violencia", ha dicho que mantiene que "esto apesta a montaje". También ha señalado que Iglesias tiene la "piel muy fina y la lengua muy larga" al decir que le han llamado "rata chepuda".

Por otro lado ha celebrado que un juez haya rechazado la petición de la Fiscalía de retirar de forma cautelar el cartel electoral sobre menores extranjeros no acompañados, y ha agregado: "No hay fiscalía, ni juez, ni medio de comunicación, ni ha nacido comunista capaz de callarnos la boca".

Monasterio ha comenzado su intervención diciendo: "Tengo un mensaje para Iglesias, cierre la puerta al salir". "Algunos quieren que no se escuche vuestra voz, teneros amordazados, no quieren ir a los debates, no quieren medir los argumentos de Vox contra los suyos, no se atreven a presentarse y se van huyendo (...) porque la izquierda ha traicionado a los suyos", ha dicho la candidata. Monasterio se ha dirigido directamente a los que "desde hace años" escuchan la cadena SER y han votado "a partidos de izquierdas" y que hoy ha escuchado a Vox hablar de sus propuestas y les ha pedido el voto.