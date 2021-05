La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, ha descartado este lunes prolongar medidas "excepcionales" como el toque de queda a partir del 9 de mayo --cuando decae el estado de alarma-- si los datos epidemiológicos de Covid-19 evolucionan de forma favorable en Cataluña.

En una entrevista en Ràdio4 y La2 recogida por Europa Press, ha asegurado que la Generalitat analizará a lo largo de esta semana qué medidas es necesario mantener ante el fin del estado de alarma: "Todo lo que no sea necesario alargar, no lo alargaremos".

Además, ha explicado que el Govern quiere aprobar un marco normativo para poder aplicar este tipo de restricciones si los datos empeoraran, con el aval final de un juez, y que este martes prevén aprobar un "texto normativo" para darles amparo legal. También ha detallado que los servicios jurídicos de la Generalitat que trabajan en el decreto han abordado esta cuestión con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para garantizar su viabilidad en caso de que sean necesarias.

Preguntada por si el confinamiento perimetral de Cataluña también decaerá, ha dicho que "se tiene que acabar de valorar" y que el objetivo es evaluar cómo recuperar actividades económicas afectadas, como la restauración, que podrá abrir de noche a partir del 9 de mayo, según anunció el Govern.

Junts y ERC

Sobre las negociaciones de investidura con ERC, y preguntada por si contempla que Junts quede fuera del Govern, ha dicho que su partido negocia con el objetivo de estar en el Ejecutivo catalán y que "personalmente" cree la formación tiene vocación de gobierno.

Ha asegurado que ERC y Junts son dos formaciones políticas con estrategias distintas que, sin embargo, deben dar respuesta a la demanda del "52% del independentismo" y consensuar cómo abordar asuntos como la mesa de diálogo o la estrategia de confrontación, en sus palabras, que propone Junts.

El reglamento del Parlament

Budó se ha mostrado partidaria de reformar el reglamento del Parlament para que los diputados juzgados por corrupción no sean suspendidos de forma preventiva, y ha avanzado que Junts buscará apoyos para lograrlo: "El reglamento debe permitir afrontar de una forma diferente una realidad, que por desgracia en Cataluña vivimos, fruto de la represión".

Preguntada por si es el caso de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y de su investigación por presuntas irregularidades en contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes, ha dicho que "obviamente".

Por otro lado, ha lamentado la polarización que ha habido en la campaña de las elecciones madrileñas, a su juicio, "con debates con candidatos que marchan o que no se presentan" y, por lo tanto, pierden la oportunidad de defender sus ideas, ha dicho Budó. "Uno no gestiona una pandemia con un 'No hago esto porque no me da la gana'", ha dicho en referencia a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso; y ha sostenido que durante la campaña que se ha frivolizado sobre la gestión de la pandemia.

Ha dicho que no tiene ninguna candidatura preferida: "Pero sí me gustaría que en este país fuerzas que representan aquello que ya pensábamos que se había olvidado no tengan ninguna representación".