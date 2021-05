¿Qué se puede hacer? Besar, abrazar, conversar, tocar, comer con amigos o con familiares se convirtió en un deporte de riesgo cuando el covid irrumpió en 2020. Con la inoculación de la vacuna, muchas de las medidas sanitarias siguen vigentes y algunas pueden comenzar a relajarse. La mascarilla seguirá siendo complemento indispensable y la circulación del virus será menor «cuántos más vacunados hayan».

El 27 de diciembre de 2020 comenzó a administrarse la vacuna contra el covid-19 en las residencias de ancianos. Tras ellos vinieron los sanitarios, personas dependientes no institucionalizadas y mayores de 80 años, a quienes ya se les está inoculando la segunda dosis del suero.

Sanidad inició también la inmunización a las personas con edades comprendidas entre los 60 y 69 años, así como a los de entre los 79 y 75, con el objetivo de vacunar en dos meses a los mayores de 70 años.

Asimismo, los docentes recibieron el suero contra el coronavirus de manera masiva y en puntos determinados, algo que hoy comienza con los dos «vacunódromos» instalados en la Institución Ferial Alicantina (IFA) y la Ciudad de la Luz, en Elche y Alicante.

La inoculación de la vacuna supone el comienzo de la inmunización. Una vez adquirida surgen varias dudas sobre cómo interactuar y comportarse con quiénes ya llevan las dos dosis administradas o qué hacer en una reunión familiar con varias generaciones en la que no todos llevan inyectado el suero.

En este último año, las expresiones de afecto pasaron a ser con la mirada o el codo y la mano en el corazón sustituyó a los besos. Costumbres que el covid modificó y las personas tienen interiorizadas. A todas estas incógnitas pone respuesta el epidemiólogo y profesor de la Universidad de Alicante (UA) José Tuells.

1 En una reunión con varias generaciones, estando los mayores ya vacunados y los demás no, ¿podrían quitarse éstos la mascarilla?

En España no se han dado aún instrucciones sobre esta cuestión. El riesgo para las personas mayores sería bajo y ellos podrían quitarse la mascarilla en esa reunión familiar. Estas restricciones irán relajándose poco a poco y van a depender de la cobertura vacunal alcanzada. En nuestro país, que está teniendo ahora un buen ritmo de vacunación, hemos llegado al 7% de población inmunizada completamente con dos dosis. Es una buena noticia ese incremento, pero estamos lejos todavía del 70% requerido para conseguir protección de grupo. En países con mayor cobertura, como Estados Unidos, hace unos días se han dado instrucciones para rebajar un poco las medidas de visitas entre personas o viajar. Por ejemplo, las personas vacunadas pueden visitar a otras personas completamente vacunadas en espacios cerrados y sin necesidad de usar mascarillas ni mantener el distanciamiento físico.

2 Tras la inoculación de la vacuna, ¿cuándo empieza el organismo a crear anticuerpos?

Para considerarse bien vacunado han de pasar dos semanas o más tras haber recibido la segunda dosis. Esto ocurre con las vacunas que se administran en España actualmente: Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca, que son de dos dosis. Cuando llegue la vacuna de Janssen, que actualmente tiene paralizada su distribución, se recomienda esperar cuatro semanas, pero en este caso tras haber recibido la primera dosis, ya que es de dosis única.

3 ¿Se puede besar o abrazar a un abuelo que ya ha sido vacunado?

Si se abraza o besa a una persona mayor dentro del ámbito familiar, el riesgo es bajo para esa persona, si ha transcurrido ese periodo post-vacunación. Aún así debemos continuar siendo sumamente cautelosos, ya que el coronavirus todavía sigue circulando y produciéndose diariamente nuevos positivos. Hay que esperar.

4 En una comida en la que todos estén vacunados, ¿podrían estar en el interior de un local sin mascarilla, aun cuando no estén comiendo o de sobremesa?

Si el local es privado el riesgo sería muy bajo y no habría problema. Si el local es público es imposible, ya que si hay más comensales y estos no están vacunados sería discriminatorio y muy difícil de controlar. Hay que esperar un poco todavía. El nivel de precauciones siempre se debe decidir en función de las personas no vacunadas.

5 ¿Se debe seguir manteniendo la prohibición de no fumar en las terrazas?

Sí, la transmisión por aerosoles, está muy contrastada. Con el humo de los cigarrillos se exhala el virus si uno está infectado aunque sea asintomático.

6 Se prevé que en julio el 70% de la población esté inmunizada con una buena previsión de llegada de vacunas. ¿Qué medidas deberían ponerse en práctica? ¿Se seguirá llevando la mascarilla?

Las noticias son alentadoras y si esa previsión de llegada de vacunas se cumple podremos alcanzar ese objetivo. Actualmente estamos a expensas de que los laboratorios cumplan sus compromisos de abastecimiento con la UE. Las medidas de protección individual, como el uso de mascarilla, se irán modificando y rebajando según el nivel de cobertura obtenida y la circulación del virus, que será menor cuanto más vacunados. Hay que pensar en positivo y acudir a vacunarse cuando te llamen.

7 ¿La inmunización contra el covid será anual y se incluirá en el calendario vacunal?

Dependerá del comportamiento epidemiológico del virus. Si se convierte en estacionario como el de la gripe se incluirá de forma rutinaria entre las vacunas a recibir en otoño. Se desconoce aún la duración de la inmunidad tras ser vacunado, aunque ya se está considerando la posibilidad de revacunaciones con una tercera dosis. Recordemos que el coronavirus estará entre nosotros mientras la vacuna no sea administrada de forma global en todo el mundo, por eso se ha puesto en marcha la iniciativa Covax para llevar la vacunación a países de bajos ingresos. Existe otra iniciativa liderada por la OMC que cobra cada vez mayor fuerza, para liberar las patentes de las vacunas, ese es ahora el debate.