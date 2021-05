El Gobierno se mantiene en sus trece después del traspié (rectificación incluida) que protagonizó este lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. No habrá nuevo estado de alarma ni un nuevo equipamiento legal. El presidente, Pedro Sánchez, volvió a insistir este martes en que no hay marcha atrás en su decisión: "El estado de alarma es el pasado y hay que mirar al futuro, y se llama vacunación, vacunación y vacunación".

Relacionadas El Gobierno contesta al debate jurídico por el fin del estado de alarma

El jefe del Ejecutivo ya descartó reformas legales ayer desde Atenas, tras participar en un foro económico con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis. Y este martes se atuvo a ese guión en un breve encuentro con la prensa tras recibir en la Moncloa al presidente argentino, Alberto Fernández. El Gobierno se había mostrado muy firme en las últimas semanas respecto a que no impulsaría cambios legislativos, como le reclaman el PP y parte de sus socios, pero Campo, en una tribuna en 'El País', se mostró abierto a estudiar modificaciones si de las resoluciones del Tribunal Supremo, al que las comunidades autónomas pueden acudir si ven tumbadas sus restricciones frente a la Covid-19 por sus respectivos tribunales superiores de justicia, como ya de hecho ha ocurrido en Canarias y, hoy mismo, en Navarra. Pero el mismo lunes el ministro fue reculando y quien intentó zanjar el debate definitivamente desde la capital helena fue Sánchez.

Te puede interesar: Nacional Sánchez descarta reformas legales y recuerda que las autonomías tienen alternativas a la alarma

Este martes, más de lo mismo. El presidente lanzó desde la Moncloa dos mensajes. Uno, reclamó "coherencia" a la oposición: "No puede ser que eche de menos el estado de alarma y cuando lo propuse hace seis meses votara en contra". Dos, siguió, "seguridad jurídica", porque "una ley ordinaria no puede sustituir a la Constitución, es de primero de Derecho". Es decir, que una nueva norma, una ley de pandemias, como quiere el PP, no puede reemplazar la especial protección de que gozan los derechos fundamentales en la Constitución. De hecho, durante meses el Ejecutivo ha esgrimido que la limitación de libertades fundamentales solo cabe con el estado de alarma en marcha.

Para el Gobierno, se está "iniciando una nueva etapa" gracias al avance de la vacunación, y ya solo quedan "99 días" para lograr el objetivo de que el 70% de la población esté inmunizada. El propio Sánchez abrió en Atenas esa cuenta atrás, lo que conduce a mediados de agosto para conseguir esa meta que, al menos sobre el papel, supondría que España alcanza la llamada inmunidad de grupo o de rebaño.