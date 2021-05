El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha llamado este martes a mejorar la relación "no precisamente ejemplar" del último Govern Junts-ERC, uno de los retos que considera que tendrá por delante el futuro Ejecutivo encabezado por el candidato republicano, Pere Aragonès, durante esta legislatura.

Lo ha dicho en una entrevista en Rac 1 recogida por Europa Press, después de que este lunes Junts y ERC anunciaran un principio de acuerdo para investir a Aragonès como presidente de la Generalitat y formar un Govern de coalición. Sànchez ha mantenido que en el acuerdo cerrado apenas hay variaciones respecto a los primeros borradores de pacto: "El problema principal que ha habido ha sido el déficit de confianza entre socios, que se puede explicar por mil hechos y eventos".

Preguntado por si ha hablado sobre este acuerdo con el presidente de ERC, Oriol Junqueras --también en la prisión de Lledoners--, ha dicho que todavía no han "tenido ocasión de hablar" y valorarlo. Y sobre el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado que no participó en las negociaciones porque "dejó muy claro que no quería ser el responsable ni el inductor" de las decisiones. "No solo no ha participado en ninguna reunión, sino que no ha leído ningún documento ni ha participado en ninguna reunión de la ejecutiva de Junts", y ha negado que Junts quisiera imponer tutelas a la Presidencia de la Generalitat a través del Consell per la República (CxRep), que lidera Puigdemont.

Futuros consellers

Sànchez ha avanzado que "probablemente" propondrán como vicepresidente de la Generalitat al futuro conseller o consellera de Economía, y ha rechazado avanzar si propondrán para el cargo a la vicepresidenta de Junts, concejal de Barcelona y diputada en el Parlament, Elsa Artadi.

Sobre la posibilidad de que el actual secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, sea conseller de Salud, ha dicho que fue "un compromiso de la presidenta del Parlament", Laura Borràs, adquirido en campaña, y que él aprueba; sin embargo, ha afirmado que la decisión de designarlo recae en Aragonès.

También ha criticado que la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, lamentara que consellerias vinculadas a los derechos sociales quedan en manos de un partido de derechas: "Ayudaría un poco a la vida política relajarse y que dejara de tener esta obsesión enfermiza, diría yo, con Junts, como si este espacio político fuera la representante de una derecha decimonónica casi próxima al filopopulismo más extremo". "Es muy poco elegante, cuando tienes ocho escaños y has intentado llegar a acuerdos de gobierno, que se diga que intentamos ganar en los despachos lo que no tenemos en las urnas, cuando nosotros tenemos 32 escaños", ha dicho.

Indultos y mesa de diálogo

Sobre la mesa de negociación que defiende ERC, dicho que Junts es escéptica al respecto, en sus palabras, pero que "si debe haber este espacio, la amnistía y la autodeterminación deben ser los ejes del diálogo".

En otra entrevista en Catalunya Ràdio, ha añadido que le parece bien hacer "un parón" a mitad de la legislatura para reflexionar sobre los objetivos logrados, y que respetan el acuerdo de ERC y CUP de llevar este debate al Parlament a través de una cuestión de confianza.