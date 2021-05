La expresidenta de la Comunidad de Madrid y expresidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, cree que la jefa en funciones del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, "vale muchísimo más" que ella y ha aplaudido su "estrategia de giro al centro para captar votos de Cs" y que "impregnará a todo el partido".

En una entrevista en 'La 1' de TVE, recogida por Europa Press, para presentar su último libre, 'Sin complejos', Aguirre se ha confesado "de los dos", del presidente del PP, Pablo Casado, y de Ayuso, que era "una chica prácticamente desconocida cuando Casado la nombró candidata y hoy es la persona más popular de Madrid que hace que los colegios electorales se llenasen de colas. Es conocida en toda España".

Aguirre ha puesto en valor de Ayuso que "ha dado todas las batallas culturales e ideológicas sin plegarse a los gurús de la izquierda y así ha ganado todos los votos de Cs". Preguntada si no sería mejor para el partido a nivel nacional una política como la que representa el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, la madrileña no le ha mencionado pero sí ha afirmado que la "estrategia acertada (de Ayuso) de giro al centro para captar los votos de Cs ahora va a impregnar a todo el partido".

Congreso madrileño

Esperanza Aguirre también ha sido preguntada por el Congreso del PP madrileño y la posibilidad de que Ayuso compita con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. La expresidenta ha achacado a "los gurús de la izquierda mediática" las comparaciones entre Ayuso, como si fuera ella, con lo ocurrido años atrás por la lucha por el poder en el partido con el que fuera alcalde y ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ahora representado por Almeida, según algunos analistas. "Almeida es muy amigo mío, como también lo es Alberto (Ruiz-Gallardón), aunque en política seamos agua y aceite", ha reconocido entre sonrisas la 'popular', tras años de sonados desencuentros entre ambos líderes.

Esperanza Aguirre ha insistido en que Ayuso "ha dado todas las batallas culturales y ha ganado las elecciones de forma abrumadora", algo que cree que también hará Almeida. En este punto, la expresidenta no ha querido 'mojarse' sobre quién debería poner al frente del PP madrileño. "Debe ser quienes decidan los militantes. Ya votaremos y veremos quién se presenta", ha contestado. Preguntada si ve a Ayuso disputando el partido a Casado, Aguirre ha recordado que en dos años habrá elecciones en Madrid y está segura de que la jefa en funciones del Ejecutivo autonómico y Almeida se presentarán. Más allá de eso no puede hacer vaticinios porque no tiene "una bola de cristal" aunque sí que percibe un "futuro esplendoroso" para Casado, Ayuso y Martínez-Almeida.

"Pero primero hay que ganar Madrid. La última vez (en referencia a 2019) no ganamos las elecciones porque las ganó el PSOE. Esta vuelta de tortilla tiene causas como el liderazgo de Ayuso y Almeida en la pandemia", ha valorado.

"Isabel vale muchísimo más que yo"

"Isabel (Díaz Ayuso) vale muchísimo más que yo. Yo tuve mayoría absoluta y ella tuvo que constituir un gobierno con un vicepresidente no muy leal, ha tenido la pandemia y la situación más difícil del mundo, con la bomba vírica del 8M en Madrid organizada por el PSOE", ha indicado.

A lo que ha sumado que Ayuso fue muy perspicaz viendo que tras la moción de censura en Murcia venía la de Madrid y fue "valiente" convocando el adelanto electoral. Además estuvo tocada por "la providencia" porque el anuncio de la moción en Murcia fue en martes, con Consejo de Gobierno convocado, lo que le permitió anunciar allí la disolución del mandato y convocar elecciones y no en una sesión extraordinaria, que hubiera hecho que Cs "se diera cuenta de por dónde iba la cosa".