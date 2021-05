Pere Aragonès ha sido investido por el Parlament Presidente la Generalitat número 132, gracias al apoyo de su partido, ERC, y de los 32 diputados de Junts per Catalunya y los 9 de la CUP, 74 en total, frente al rechazo del resto de fuerzas, con 61 votos en contra. En sus primeras palabras tras lograr la investidura, Aragonès se ha comprometido a "ejercer el cargo de President con toda la humildad personal pero con toda la ambición colectiva, con mano tendida y ambición democrática, espíritu de servicio, valores republicanos, siempre al servicio de la ciudadanía de Catalunya, visca Catalunya lliure”. Aragonès ha afiramdo que gobernará “para todos y poniendo siempre por delante el servicio a la ciudadanía de Catalunya”.

Aragonès ha citado en esta intervención al líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y al primer concejal de ERC en Pineda de Mar tras el franquismo, Pere Horta, fallecido hace tres años. Y ha citado unos versos del poema XXIV del poemario La pell de Brau, de Salvador Espriu. Los diputados de ERC y JxCAt en pie han aplaudido la investidura del dirigente republicano, tras lo cual se ha cantado el himno de Catalunya, Els segadors.

Mientras los diputados de Vox abandonaban el hemiciclo, Aragonès recibido felicitaciones y ha saludado a Josep Maria Jové, de su grupo, así como a Dolors Sabater, de la CUP, Salvador Illa, del PSC y Jéssica Albiach, entre otros.

Aragonès ha logrado por fin ser investido -tras dos sesiones fallidas el pasado mes de marzo- gracias a un acuerdo independentista que ha extendido también a los comunes y el PSC, a los que ha tendido la mano en el transcurso del debate de dos días en la Cámara catalana: "Me creo esta vía amplia, existe esta amplia mayoría, que es diversa y plural porque el país es diverso y plural”, ha proclamado en una de sus réplicas en el debate de este viernes. "Las alianzas que queremos para superar la situación actual, cuanto más amplias sean, más fuertes serán, más infranqueables serán, el acuerdo nacional para la autodeterminación y la amnistía es una pieza fundamental para avanzar en este sentido", ha proclamado el candidato republicano, que ha asegurado que en la nueva "Generalitat republicana" será un presidente "para todos los catalanes y las catalanas".

ERC da trascendencia histórica a la sesión

En su intervención final, el dirigente republicano ha insistido en “abrir una nueva etapa con esta mayoría independentista y de progreso, podemos abrir una nueva etapa centrando el objetivo de derechos y libertades , de reconstrucción económica y social y con la máxima ambición para hacer posible culminar la independencia de Catalunya” y ha tenido palabras de recuerdo a los orígenes de ERC y a la institución de la Generalitat en la república y el exilio. Por ello ha citado a Macià, Companys, Irla y Terradellas, así como los que "defendieron las urnas el 1 de octubre". También ha citado a Junqueras, Marta Rovira, Carme Forcadel, entre otros, y a todos los exiliados y "represaliados". En nombre de estos, la última intervención la ha formulado Josep Maria Jové, diputado republicano, procesado por malversación, prevaricación y desobediencia. Jové se ha fundido en un abrazo con Aragonès con los diputados y diputadas de ERC aplaudiendo, en pie, y los de Junts también aplaudiendo pero sentados en sus escaños. La anécdota de la sesión ha sido cuando una diputada del PSC, por error, ha afirmado "sí" a la hora de emitir el voto, que se ha efectuado por llamamiento y en voz alta. Rápidamente ha cambiado el sí por el no, ante las risas de parte del hemiciclo.

La satisfacción de Junqueras

A la sesión ha asistido el líder de ERC, Oriol Junqueras -recibido en la escalinata de la Cámara con un largo aplauso de los diputados de su partido- aprovechando un permiso penitenciario, para subrayar el carácter "histórico" de la jornada de hoy para los republicanos, porque para recuperar una presidencia de ERC hay que remontarse a la etapa de la República. Junqueras, en declaraciones a diversos medios de comunicación, ha expresado su plena satisfacción por la investidura de Aragonès y ha evitado aristas respecto al 'expresident' Carles Puigdemont, que ha mantenido silencio hasta el momento sobre el acuerdo de legislatura entre republicanos y Junts. Sí ha estado presente en el Parlament el también 'expresident' Quim Torra.

Aragonès ha logrado una plácida segunda sesión en la que tras plantar cara al discurso de nuevo incendiario de la extrema derecha de Vox con un "no pasarán", ha tendido puentes tanto con la CUP -que le ha advertido de que retirará el apoyo en breve si no se comienza a ver el cambio en política de desahucios y la actuación de los Mossos d'Esquadra- como con los 'comuns', que le han ofrecido acuerdos parlamentarios pese a criticar el acuerdo ERC-Junts, que ha definido Jéssica Albiach como el "pacto de la resignación", por lo que ha votado en contra de Aragonès, pese a que este le ha pedido abiertamente una abstención.

El aviso de los anticapitalistas

En su doble intervención, Dolors Sabater y Carles Riera, de la CUP, han lanzado mensajes de advertencia respecto al acuerdo con ERC, que han calificado de "mínimos". Sabater ha avisado de nuevo: "Si durante las próximas semanas no se detiene la represión contra el movimiento de defensa de la vivienda y no se retira a los antidisturbios en los desahucios, la CUP no podrá sostener esta mayoría parlamentaria". Por ello ha pedido que la mayoría independentista que avaló una mayoría de izquierdas pase "de los anuncios y declaraciones" a los "hechos de acción concreta".

En su respuesta, Aragonès ha sido extremadamente conciliador con el discurso y el eje ideológico de la CUP, afirmando que aunque tengan, respecto a ERC, lenguajes diferentes, hablan ambos de "transformar el sistema económico que ha generado desigualdades". En este sentido ha apelado reiteradamente a los objetivos de "libertad nacional y justicia social" con ambiciones como la de la amnistía y la autodeterminación. Pese a este abrazo, el cupaire Carles Riera ha insistido en marcar distancias: "Estamos dispuestos a colaborar para hacer posible el pacto de mínimos pero sin renunciar a objetivos que van más allá, no siempre hablamos lo mismo". Riera ha puesto como ejemplo que la CUP está por "generar toda la inestabilidad y la disrupción", en cuanto al 'procés', y no acepta un pacto de indultos a cambio de "estabilidad y buen comportamiento, de compromiso en el marco autonómico". Pero al mismo tiempo, la CUP se ha abierto a asumir "todas las responsabilidades" si se avanza "en la ruptura democrática con el Estado".

Comunes, en contra pero dispuestos a pactar

La candidata de los 'comuns', Jéssica Albiach, ha acusado a ERC de haber cedido a Junts políticas clave para la nueva legislatura, como el área económica, de salud, de vivienda, emergencia climática o los cambios en los equipos antidisturbios de los Mossos d'Esquadra. La diputada ha afeado a los republicanos haber renunciado a parte de sus objetivos en política social y económica en beneficio de Junts. Pero ha tendido la mano para pactos en el Parlament: "No hemos conseguido el cambio de Govern, porque esto no es un cambio, nosotros sí queremos hacer desde ya realidad el cambio en el Parlament de Catalunya”.

Ciudanos y el PP, sin tregua

En el extremo han quedado los discursos de Vox, el PP y Ciutadans, cuyo portavoz, Carlos Carrizosa, ha insistido en su conocido discurso contra la vía independentista: "Usted pasará no como un presidente de todos los catalanes sino como un político que volvió a no respetar la pluralidad de Catalunya, y dividió aun más a los catalanes". Carrizosa se ha dirigido casi más al PSC que Aragonès en su discurso, ante "futuros acuerdos con ERC". El parlamentario, en su linea, ha calificado a Junqueras de delincuente y ha pedido que "no se rindan homenajes" en el Parlament al líder republicano. Alejandro Fernández ha tirado de sarcasmo para descalificar el acuerdo de gobierno entre ERC y JxCat y ha aprovechado, como Vox, para lanzar elogios a la Guardia Civil y la Policía Nacional por su actuación en Ceuta. Aragonès le ha contestado animándole a dedicarse a las caricaturas.