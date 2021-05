El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha asegurado hoy que no apoya la fórmula de las primarias en el PSOE porque “solo conducen al cesarismo”. En una conferencia en Tomares (Sevilla), Guerra se ha pronunciado sobre el proceso de primarias del PSOE andaluz y ha dicho que choca con el hecho de dar voz a las bases del partido, pero quien gana decide a quién elige, sin que las bases tengan opinión entonces. “Antes, los grupos pequeños iban decantando las comisiones, pero ahora hay un señor o señora elegida por todos, y los demás los elige él. Solo manda él”, ha subrayado. Eso provoca que ahora “los comités federales duren media hora”, aunque “antes duraban tres días y eran durísimos”.

Ha asegurado que mantiene esta opinión desde que Joaquín Almunia fuese el primero en proponer primarias, “y ya entonces me dieron por todos lados”. El exvicepresidente ha señalado también que “no es posible entender que el PSOE haga pactos con partidos como Bildu, para recordar que en 2019, pudieron pactar” y sumar más de 180 diputados, y no lo hicieron. “Fue un gravísimo error de un tal señor Rivera y de un tal señor Sánchez”, ha concluido.