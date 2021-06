El PP y Vox han llegado a un acuerdo para que los populares tengan cuatro puestos en la Mesa de la Asamblea de Madrid y la formación liderada por Rocío Monasterio uno, a cambio de estudiar una reducción en el número de diputados en el Parlamento madrileño, como había solicitado Vox en las negociaciones.

En concreto, Vox había reclamado pasar de 136 diputados a 69 en la próxima legislatura, lo que requeriría una modificación del Estatuto de Autonomía, que debe ser propuesto por un tercio de los diputados de la Cámara y contar con una mayoría de dos tercios para poder aprobarlo, una mayoría cualificada que no suman ambas formaciones.

Fuentes del PP han confirmado a Efe que ha habido acuerdo para el reparto de los miembros de la Mesa (siete en total) pero han puntualizado que la reducción del número de diputados lo estudiarán "en los próximos meses", al tiempo que han recordado que es una propuesta que Isabel Díaz Ayuso llevaba en su programa electoral. "Hemos decidido las dos formaciones revisar el número de diputados, y bajo ese acuerdo hemos decidido apoyarnos a la hora de configurar la Mesa, y hemos cedido un puesto en la Mesa", ha declarado a los medios la presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, minutos antes del inicio de pleno de constitución de la Asamblea.

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha confirmado que su grupo y el PP han llegado a un acuerdo en la Mesa pero ha aclarado que el PP no ha "cedido" a Vox ningún puesto, ya que los populares podían tener como máximo cuatro puestos por reglamento y son los que va a tener, y "cederle uno a Vox" sería cederle uno de esos cuatro, "que no es el caso". "Hay uno adicional con el que el PP tenía dos opciones: dárselo a Vox o dárselo a la izquierda y como entiendo que no le interesaba dárselo a la izquierda, entiendo que nos lo dará a Vox", ha señalado.

En cuanto al acuerdo, Monasterio ha recordado que Vox había exigido una reducción de diputados hasta los 69, y ha señalado que antes de dos meses se presentará una solicitud para votar en la Asamblea una reducción de diputados y así "empezar a trabajar por el bienestar de los madrileños y no de los políticos". Para presentar la solicitud es necesario el apoyo de un tercio de la Cámara, sobre lo que Monasterio ha aclarado que los 65 diputados del PP ya superan los 45 necesarios para ello; y para la aprobación de la misma hacen falta dos tercios, para lo que confía que Más Madrid vote a favor puesto que ha reclamado muchas veces acabar "con el despilfarro político" y reducir diputados.

La Mesa de la Asamblea está compuesta por 7 miembros: el PP aspira a ocupar 4 puestos y ha negociado que Vox tenga uno apoyándolo en las votaciones. Por su parte, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos esperan que la izquierda logre la máxima representación posible, y podrían llegar a conseguir dos puestos en total en las votaciones si sale adelante el pacto entre PP y Vox.

Eugenia Carballedo, presidenta

La exconsejera de Presidencia María Eugenia Carballedo (PP) ha sido elegida este martes nueva presidenta de la Asamblea de Madrid, cargo en el que sustituirá a Juan Trinidad (Cs), que lo desempeñó los últimos dos años.

En la votación a la Presidencia de la Mesa, Carballedo ha obtenido 78 apoyos (los 65 del PP y los 13 de Vox), superando así a Esther Rodríguez, de Más Madrid, que ha conseguido 57 votos (24 de Más Madrid, 24 del PSOE y 9 de Unidas Podemos, que tenía una diputada menos en el pleno constitutivo de este martes por la renuncia de su exportavoz Isa Serra). Carballedo -hasta ahora consejera de Presidencia en funciones- presidirá la Asamblea en la XII legislatura, que durará dos años, hasta los comicios de 2023.

Madrileña licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, Carballedo ha sido consejera del Gobierno de Ayuso desde 2019, etapa en la que se ha encargado de la relación del Ejecutivo con la Asamblea de Madrid dando respuesta a un total de 23.655 iniciativas, casi tres veces más que en la anterior legislatura. Bajo su coordinación se ha aprobado el Decreto que regula y simplifica la tramitación normativa en la Comunidad de Madrid estableciendo un procedimiento propio que supondrá reducir los tiempos de tramitación a casi la mitad, y se han sentado las bases para avanzar en la digitalización de la región a través de la Factoría Digital y Centro de Innovación Digital, en especial para que los servicios esenciales siguieran operativos durante la pandemia.

Antes de ser consejera, formó parte del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid como viceconsejera de Empleo de 2013 al 2015.

En la Asamblea de Madrid, Carballedo ha tenido distintas responsabilidades como diputada desde 2011, y en la legislatura 2015-2019 fue secretaria primera de la Mesa; además, fue secretaria general del grupo parlamentario popular y miembro de la Junta de Portavoces de 2011 al 2013.

En las Cortes Generales, ha sido diputada por Madrid en la legislatura de 2008 al 2011, y dentro del PP ha ejercido distintas responsabilidades: secretaria nacional de Justicia y responsable de coordinación parlamentaria de los asuntos competencia de la Secretaria Ejecutiva de Seguridad, Justicia y Libertades Públicas, o presidenta del Comité Jurídico, secretaria del Comité de Derechos y Garantías y presidenta de la Comisión de Interior del PP de Madrid.