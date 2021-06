El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá su primer encuentro con el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y será este próximo lunes, 14 de junio, en el marco de la cumbre de la OTAN, en Bruselas. Será un primer contacto, para “conocerse y hablar”, según indican fuentes gubernamentales.

Hasta ahora, la Moncloa no había informado de ninguna conversación telefónica de Pedro Sánchez con el mandatario norteamericano, hecho que la oposición había criticado duramente y que atribuía a una pérdida del peso internacional de España. El equipo del presidente, no obstante, había perseguido ese contacto con Biden, y se cerró finalmente para el próximo lunes en la capital belga, tal y como adelantó ‘Al rojo vivo’ (La Sexta). Ambos mandatarios asisten a la cumbre de la OTAN. El líder estadounidense, de hecho, ya está en suelo europeo. Este miércoles su Air Force One aterrizó en la base británica de Mildenhall.

El Gobierno ha tendido un “hilo directo” entre la Moncloa y la Casa Blanca. En concreto, entre los jefes de Gabinete de ambos presidentes, Iván Redondo y Ronald Klain. Estos dos últimos, de hecho, conversaron el pasado lunes. La noticia trasciende mientras Sánchez se halla inmerso en su minigira latinoamericana. Este miércoles arrancó el programa oficial en Buenos Aires y por la noche voló hasta Costa Rica, donde tiene agenda multilateral y bilateral. El sábado vuela hacia Madrid y el lunes, hacia Bruselas, al encuentro de la OTAN donde se verá con Biden.