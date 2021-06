El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este viernes que sus palabras sobre los indultos se sacaron "de contexto" y ha culpado del "revuelo" generado a una política "radicalizada" en la que se "saca punta" a todo.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Garamendi ha reconocido que está "sorprendido y triste" por la repercusión de sus palabras. "Cuando alguien habla de manera moderada o normal, (la política) salta", ha criticado.

Garamendi, que este jueves por la mañana afirmó en una entrevista que los indultos a los condenados por el 1-O serían bienvenidos si llevan a "que las cosas se normalicen", ha dejado claro que "siempre" ha "estado en la misma posición".

"Los que me conocen saben que estamos con la Constitución española, con el Estado de derecho y el imperio de la ley", ha continuado el presidente de la CEOE, que ha insistido en que su reflexión tiene que entenderse en el contexto de una entrevista "de media hora".

Así, Garamendi ha explicado que lo que quería decir es que, como presidente de la CEOE, le gustaría que hubiese una situación de "normalidad y estabilidad" para que las "empresas que se han tenido que ir" pudieran volver.

En esta línea, Garamendi ha lamentado la "campaña" que a su juicio no merece y que provocó, según ha señalado, una política "totalmente radicalizada". "Nosotros no entramos a ver los indultos, eso es algo que está en la Constitución y una facultad que tiene el Gobierno. No vamos a entrar a decir si queremos o no", ha apostillado.

De esta forma, Garamendi ha repetido que la CEOE está en "subir y bajar la persiana todos los días" y ha incidido que en el seno de la organización no se ha "debatido" acerca de la medida de gracia a los líderes independentistas.

"Lo que queremos es normalidad y tenemos derecho como sociedad civil a pedir esa normalidad y que la Constitución y el Estatuto funcione. No creo, no sé, que haya dicho nada raro", ha zanjado.