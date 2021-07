El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), que desde el pasado 8 de junio gobierna con el único apoyo de un concejal de su partido, ha anunciado este jueves su "renuncia voluntaria", dejando así la puerta abierta a que sea el PSOE, como lista más votada, quien gobierne en lo que resta de mandato.

En rueda de prensa junto al concejal de Cs José Antonio Huertas, el único que le ha prestado su apoyo desde el inicio de esta crisis planeada a su juicio por el PP y los dos ediles "tránsfugas" de la formación naranja que abandonaron el equipo de gobierno, Salvador no ha aclarado si entraría o no a formar parte del futuro gobierno socialista. Este momento no hay "ningún acuerdo", ha enfatizado, aunque no lo haría como teniente de alcalde ni como miembro de la junta de gobierno local, pero ha incidido en que mantener la estabilidad en el Ayuntamiento solo pasa por apoyar la lista más votada.

"Yo no he dicho a quién vamos a poner, sino que apoyaremos la lista más votada -el PSOE-", ha remarcado tras precisar que, en cualquier caso, la responsabilidad habría sido del PP por abandonar el gobierno con "chantajes" tras haberlo planificado todo "con nocturnidad y alevosía" por "estrategias y consignas de partido".

Su renuncia se produce después que el pasado 8 de junio los seis concejales del PP con los que compartía gobierno de coalición y dos de los cuatro ediles que junto a él integraban el grupo municipal de Cs renunciaran a sus competencias por la negativa de Salvador a ceder al PP el bastón de mando para los dos años que restan de mandato, en virtud a un supuesto acuerdo verbal de alternancia al que habían llegado ambas formaciones a nivel local.