El director de la recién creada Oficina del Español, Toni Cantó, ha defendido este jueves que este nuevo departamento, que depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes que encabeza Marta Rivera de la Cruz, no es "un chiringuito" como acusa con "virulencia la izquierda", de quien ha señalado que no le sorprenden sus ataques al no gustarles nada "lo que tiene que ver con el español".

En una intervención en 'Telecinco', recogida por Europa Press, Cantó se ha mostrado "ilusionado" y agradecido con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por ponerle al frente de esta nueva oficina creada para que se ayude a coordinar "el trabajo de todo lo que tiene que ver con el español para la creación de riqueza y empleo".

"No me sorprende la virulencia con la que la izquierda ha recibido este nombramiento porque todo lo que tenga que ver el español, por desgracia en nuestro país, ha sido siempre muy atacado por el PSOE, sus aliados nacionalistas y por Podemos. No esperaba que se recibiera este proyecto con cariño", ha subrayado.

Así, ha señalado que el español "puede ayudar a Madrid a que siga siendo el motor económico de España" mientras otras regiones como la Comunidad Valenciana está "arrinconando el español empobreciendo a los ciudadanos".

"Está bien que Ayuso haga lo contrario. Otros países hacen de la enseñanza de la lengua un gran motor económico y queremos potenciar cosas que tienen que ver con la cultura o con proyectos audiovisuales", ha detallado.