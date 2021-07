Las tres vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, han reconocido este miércoles el sufrimiento del pueblo cubano por la situación de crisis que padece el país, pero han eludido pronunciarse sobre si el régimen de Miguel Díaz-Canel es o no una dictadura.

En sendas entrevistas radiofónicas, tanto Calviño como Díaz se han referido a la crisis en Cuba, donde tras las protestas por la situación económica, sanitaria y política se han producido arrestos de opositores, activistas y de periodistas, entre ellos la corresponsal del diario ABC, Camila Acosta, un asunto sobre el que también ha sido preguntada Teresa Ribera, antes de participar en un curso de verano en la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial

Cuestionada sobre si el régimen cubano es una dictadura, Calviño ha afirmado en la Cadena SER que "no es productivo dedicarse a intentar calificar o poner una etiqueta a las cosas, no solo en este tema. Me parece que no aporta valor añadido, hay que centrarse en la sustancia que es apoyar al pueblo cubano y defender siempre la libertad de expresión y manifestación"..

A una pregunta similar en RNE Yolanda Díaz respondía que "los estándares sobre las democracias los define la ONU y ahí lo debemos dejar".

Mientras, Ribera ha asegurado a los periodistas que "lo más importante es trabajar porque las cosas salgan bien en Cuba y no tanto caer en este tipo de mensajes un tanto complicados para buscar soluciones. Hay que pensar siempre en el buen estado de salud, económico y de libertades de los ciudadanos".

Así, las tres vicepresidentas han eludido la palabra "dictadura" para referirse o no a Cuba y han insistido en el mensaje de que lo importante es la situación del pueblo cubano "que lo está pasando muy mal", en palabras de Yolanda Díaz.

"Yo creo que debemos centrarnos en la situación del pueblo cubano con el que España tiene una vinculación afectiva, además de económica e histórica muy cercana. Todos sentimos el sufrimiento que están pasando los ciudadanos por la pandemia y la caída de ingresos por el turismo", ha reiterado Calviño.

Tanto ella como Díaz han insistido en que "lo importante" es el respeto de los derechos humanos, de manifestación y de expresión .

"Tenemos que apoyar, acompañarlos y defender la libertad de expresión, y criticar y rechazar todas las formas de represión y violencia", ha incidido Calviño.

Respecto a las críticas de la oposición que considera que el Ejecutivo ha sido "tibio" al expresar su posición sobre la dictadura cubana, Yolanda Díaz ha reprochado especialmente al PP que nunca está satisfecho por nada, ni siquiera cuando ayer se aprobó el plan de recuperación que es clave para la transformación del modelo productivo y social de España.