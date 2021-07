El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo jueves 29 de julio en el Palacio de la Moncloa en rueda de prensa para ofrecer el habitual balance del curso político antes del parón de las vacaciones de verano y hacer un nuevo ejercicio de rendición de cuentas de los últimos seis meses de legislatura.

Así lo ha anunciado él mismo en una conversación informal con los periodistas que cubren su gira económica en Estados Unidos, durante la inauguración de la Oficina Económica y Comercial de España de Nueva York, en el edificio Chrysler.

El presidente ha explicado que su intención en esta comparecencia es volver a rendir cuentas de su gestión, como ya hizo a finales de diciembre, cuando aprovechó la habitual rueda de prensa de balance antes de fin de año para presentar un informe del nivel de cumplimiento de las reformas agendadas por el Ejecutivo.

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado su visita a Nueva York de este miércoles para reivindicar el compromiso del Gobierno por hacer reformas, frente a una oposición que "grita".

"Me defino como un político que cumple. Me gustan los hechos y me gusta hacer, y desgraciadamente la oposición solo grita", ha lamentado Sánchez durante una entrevista con Reuters en la sede del Instituto Cervantes, tras ser preguntado por la bajada del PSOE en los sondeos y la derrota que sufrió el partido en las elecciones autonómicas de Madrid de mayo.

"Nosotros cumplimos, aprobamos las leyes y las reformas y las inversiones y creo que los españoles apreciarán y evaluarán positivamente lo que hicimos en estos años tan difíciles para nuestra historia y para la historia de la historia humana", ha reafirmado, reivindicando también la gestión durante la pandemia.

En su encuentro informal con los periodistas, Sánchez ha vuelto a defender que el Gobierno tiene una "hoja de ruta" y que la está cumpliendo, y así se lo ha trasladado también a los magnates de los fondos de inversión y bancos americanos con los que se ha reunido en Nueva York, como Michael Bloomberg o el consejero delegado de BlackRock, Larry Fink.

La recuperación antes que la reforma fiscal

En sus reuniones, destinadas a captar inversiones que agilicen la recuperación de la economía española, Sánchez les ha trasladado que su prioridad es la recuperación, frente a otras reformas previstas como la reforma fiscal. Sobre este asunto en concreto, les ha informado de que se ha creado una comisión de expertos, pero recalcando que ahora el Gobierno está centrado en la recuperación.

Y ante sus inquietudes por algunas de las reformas que el Ejecutivo tiene previsto impulsar, como la ley de vivienda, la reforma de pensiones o la derogación de la reforma laboral, el presidente ha tratado de tranquilizar a los inversores, garantizado que las reformas no supondrán cambios abruptos, sino que irán en la línea de lo que hacen otros países europeos.

Según Sánchez, los inversores no le han preguntado por sus socios de Gobierno de Unidas Podemos y sus políticas, especialmente críticas con este tipo de fondos, ni por la situación en Catalunya en relación al denominado conflicto, pero sí sobre si el Gobierno va a recurrir la ley catalana de vivienda que limita los alquileres.