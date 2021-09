La mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat se reunirá la próxima semana. Todavía no hay una fecha fija -se baraja que sea el jueves 16 o el viernes 17- y tampoco es seguro si Pedro Sánchez se sentará a ella. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no ha querido aclarar si el jefe del Ejecutivo asistirá a este foro. "Se está conciliando agendas", ha apuntado sobre la presencia de Sánchez. Lu único claro que ha dicho es que acudirán con la convicción de "recomponer puentes".

"Estamos pendientes de fijar la fecha", ha asegurado Rodríguez antes de señalar que son muchas las personas involucradas en esta reunión y que es necesario cuadrar calendarios. Sin embargo, se mantiene la incógnita sobre si Sánchez será una de esas personas que formarán parte de la delegación que envíe el Gobierno central. La ministra portavoz ha destacado que lo importante es la apuesta firma que hace el Ejecutivo por "el diálogo y el reencuentro". "Esa es la prioridad del Gobierno", ha sentenciado.

El propio Sánchez quitaba hierro este fin de semana a su presencia en este foro. "Lo más importante no es si voy o no", aseguró en una entrevista concedida a El País. Sin embargo, los partidos independentistas no opinan lo mismo. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, sostuvo la pasada semana que no concibe una reunión en la que no esté el jefe del Ejecutivo. Por el contrario, el líder de ERC, Oriol Junqueras, defendió el pasado jueves que la mesa de diálogo "no se devalúa en ningún caso ni en ninguna situación", al ser cuestionado por la posible ausencia de Sánchez.

En el Gobierno están convencidos de que la reunión tendrá lugar la semana que viene, aunque por el momento no hay cerrada una fecha. Además, Rodríguez ha explicado que están "ultimando la agenda y los componentes de la delegación" que enviará el Ejecutivo. Fuentes de la Moncloa explican que primero resulta necesario marcar una fecha en el calendario, después establecer los contenidos que se tratarán y, en función de este punto, confeccionar la lista de participantes para que se pueda dar respuesta a los asuntos a tratar.