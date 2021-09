Tras el acto de apertura del año judicial, es una tradición que el rey dedique unos momentos a conversar con los magistrados y los políticos que se han desplazado hasta el Supremo. Lo que es menos habitual es que los comente, pero, según confirmaron fuentes jurídicas, en esta ocasión Felipe VI se permitió un "os ha leído la cartilla a todos", en referencia al discurso pronunciado por el presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

El rey se pronunció así en uno de los corrillos en el que se encontraban, además del propio Lesmes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, el líder del PP, Pablo Casado, el presidente del Senado, Ander Gil, y el consejero de Justiticia madrileño, Enrique López, así como algunos vocales del órgano de Gobierno de los jueces, hacia el que se dirigían todas las miradas, porque su renovación está pendiente desde diciembre de 2018.

El comentario obedecía a que Lesmes había repartido responsabilidades a la hora de instar la necesidad de acabar con la "anormalidad" que supone el incumplimiento constitucional de no renovar cuando toca una institución como es el Consejo. De tal forma que criticó al PP cuando recordó que "un deber que dimana de la propia Constitución" no puede "subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cuales quiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender al Constitución que procurando su cumplimiento".

Pero también al Gobierno, al reprocharle la "urgencia" de la reforma de la ley que le impide hacer nombramientos en funciones y que puede suponer la atrofia de la institución, si no se produce el recambio de los vocales. También defendió la independencia judicial y lamentó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez defendiera la necesidad de conceder los indultos a los líderes del 'procés' contraponiendo concordia con revancha, como si este fuera el objetivo de la justicia, cuando es hacer cumplir la ley