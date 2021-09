Como decía este mismo miércoles el propio Pedro Sánchez, las imágenes y los gestos en política importan, e importan mucho. Por eso, no era azarosa la siguiente parada de su agenda tras la reunión de la mesa de diálogo en Barcelona: Aragón. Junto al presidente regional, el socialista Javier Lambán, uno de los barones que antaño más confrontaba con él pero con el que ha reconducido relaciones en los últimos meses, y de manera ostensible. Ambos comparecieron juntos en la sede del Ejecutivo autonómico, en el Edificio Pignatelli de Zaragoza, para presentar la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno para 2030, candidatura que Aragón comparte con Cataluña, que organiza el Comité Olímpico Español y que deberá formalizarse en 2022. Y en esa declaración conjunta, Sánchez garantizó al mandatario regional que no habrá agravios entre las dos comunidades en el liderazgo de este proyecto común. Las dos estarán implicadas, subrayó, "en pie de igualdad".

Las imágenes de la mesa de diálogo en el Palau de la Generalitat, de ayer miércoles, aún estaban frescas. Un foro que no tiene "absolutamente ningún futuro", según había afirmado el propio Lambán el pasado lunes. De ahí que fuera muy insistente en que Aragón quiere pilotar los JJOO, si finalmente el Comité Olímpico Internacional (COI) se los concede a Pirineus-Barcelona, en pie de igualdad con la Generalitat. Aragón, cuyos ciudadanos se consideran "hermanos de los catalanes" —por los vínculos económicos "fortísimos" y las relaciones familiares y personales—, entiende que tiene "muchos títulos para reivindicarse como actor fundamental en la construcción de España como un gran país", sostuvo Lambán, "pero en pie de igualdad con los demás". "No somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie —enfatizó—. He dicho hasta la reiteración que los aragoneses hemos sido pocos, pero nunca poco". Y siguió con el aviso: "No estaremos en condiciones de socios subalternos o residuales, sí como socios en pie de igualdad con los demás. Yo ya sabía que el presidente del Gobierno está en esa posición, como lo está el presidente del COE", Alejandro Blanco.

Lambán advirtió de que la candidatura a los Juegos solo podrá prosperar si trabajan conjuntamente Aragón, Cataluña y el Gobierno central, además del COE. Y será, para el Pirineo, una "oportunidad formidable", con un "alcance de Estado descomunal", también por las "circunstancias" que han vivido Cataluña y el resto de España en los últimos años. Una referencia inequívoca al desgarro que provocó el 'procés'. "Si logramos ponernos de acuerdo", sostuvo, el "espaldarazo" que recibiría la búsqueda de una solución al conflicto sería brutal, un "paso absolutamente gigantesco". Y para Aragón es "muy importante" porque es una comunidad "plenamente concernida con lo que ocurra con España". Los Juegos, en definitiva, como un elemento que sirva de colchón, de aceite para engrasar las relaciones de Cataluña y España.